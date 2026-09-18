کارکنان اورژانس دیلم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم به مناسبت روز اورژانس و فوریتهای پزشکی، با همراهی عزیززاده رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، با رئیس و کارکنان اورژانس ۱۱۵ دیدار و از تلاشهای شبانهروزی آنان قدردانی کرد.
اسماعیل کاظمی ظهر جمعه در این دیدار اظهار کرد: نقش و تلاش شبانهروزی نیروهای اورژانس در امدادرسانی و نجات جان شهروندان بر کسی پوشیده نیست و ارزش معنوی فعالیت این افراد قابل سنجش نیست.
وی افزود: کارکنان اورژانس با احساس مسئولیت، ایثار و عشق به همنوع، تمام تلاش خود را برای نجات جان شهروندان بدون هرگونه نگاه تبعیضآمیز به کار میگیرند و فعالیت در این مجموعه با توجه به شرایط حساس کاری، نیازمند صبر و روحیه ایثارگری است.
فرماندار دیلم بر ضرورت بهروزرسانی علمی و تقویت همزمان توانمندیهای جسمی و روحی کارکنان اورژانس تأکید کرد و گفت: انتظار میرود نیروهای اورژانس ۱۱۵ با حفظ روحیه نجاتگری و انساندوستی، دانش و مهارتهای خود را متناسب با علم روز ارتقا دهند و با سرعت عمل و دقت، خدمات شایستهای به بیماران و مصدومان ارائه کنند.
کاظمی در پایان با تقدیر از تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی کارکنان اورژانس ۱۱۵، روز اورژانس و فوریتهای پزشکی را به آنان تبریک گفت.
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