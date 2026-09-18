به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعباس حسینی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بافق اظهار کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، امید، اتحاد و انسجام نیاز دارد و نباید با رفتارهایی که موجب نگرانی و ناامیدی مردم میشود، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم شود.
وی با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی افزود: موضوعاتی مانند وضعیت بازار، اقتصاد و حقوق مردم از جمله مسائلی است که دشمن میتواند از آنها سوءاستفاده کند؛ بنابراین دولتمردان باید برای اقتصاد و معیشت مردم برنامهریزی جدی داشته باشند.
تأخیر در پرداخت حقوق قابل قبول نیست
امام جمعه بافق با انتقاد از تأخیر در پرداخت حقوق برخی کارگران گفت: پرداخت حقوق باید در موعد مقرر انجام شود و تأخیر در این زمینه موجب نارضایتی و بدبینی مردم میشود.
حسینی تأکید کرد: مسئولان اگر وعدهای به مردم میدهند باید به آن عمل کنند و در صورت ناتوانی نباید وعدهای بدهند؛ چراکه خلف وعده و بدقولی به اعتماد عمومی آسیب میزند.
دفاع مقدس؛ سرمایه ماندگار کشور
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: پاسداشت دفاع مقدس تنها وظیفه دولت و دستگاههای اجرایی نیست و مساجد، هیئتها، حسینیهها و گروههای مردمی نیز باید در برنامههای این ایام مشارکت کنند.
امام جمعه بافق افزود: اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصههای مختلف ریشه در تجربه هشت سال دفاع مقدس و ایثارگری شهدا و رزمندگان دارد.
ضرورت تقویت ارتباط مسجد و مدرسه
حسینی با اشاره به آغاز سال تحصیلی بر تقویت ارتباط مساجد و مدارس تأکید کرد و گفت: مساجد باید علاوه بر فعالیتهای عبادی، نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات نیز مسئولیتپذیر باشند.
وی افزود: ارتباط مسجد و مدرسه میتواند در تربیت نسل آینده و تقویت ارتباط نوجوانان با فعالیتهای فرهنگی و دینی مؤثر باشد.
امام جمعه بافق همچنین با اشاره به تحولات منطقه و انتخابات پیشرو در آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: در شرایط کنونی باید با تقویت توان داخلی، انسجام اجتماعی و توجه جدی به اقتصاد و معیشت مردم، ظرفیتهای کشور برای عبور از تهدیدها به کار گرفته شود.
نظر شما