به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جوان جسور در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر نرجه با اشاره به حکمت ۱۵۰ نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در این فراز میفرماید همچون کسانی نباشید که صالحان را دوست دارند اما کردار آنان را انجام نمیدهند و گنهکاران را دشمن میشمارند اما خود یکی از آنان هستند.
خطیب جمعه نرجه افزود: نباید مانند کسی بود که امیرالمؤمنین علی(ع) را دوست دارد اما همچون معاویه رفتار میکند؛ مرام امام حسین(ع) را دوست دارد اما در مسیر یزیدیان گام برمیدارد.
وی ادامه داد: انسان نباید از مرگ به دلیل زیادی گناهان بگریزد، اما همچنان به اعمالی ادامه دهد که مرگ را برای او ناخوشایند میسازد.
دشمن به دنبال تغییر ذائقه و سبک زندگی دختران است
جوان جسور با تبریک ولادت امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت وفات شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: دشمن به دنبال تغییر ذائقه و سبک زندگی دختران ماست، چراکه به خوبی میداند اگر فکر دختران و هویت ایرانی ـ اسلامی آنها را از بین ببرد، مسیر جامعه را تغییر داده است.
امام جمعه نرجه با اشاره به آنچه «پیری زودرس» در بخشی از دختران دهه هشتادی و نودی عنوان کرد، افزود: این مسئله به دلیل فشار و استرسی است که از فضای مجازی و مقایسه زندگی واقعی افراد با سبک زندگی بلاگرهای مجازی ایجاد میشود.
وی حضرت فاطمه معصومه(س) را الگویی برای جمع میان عفاف و حضور اجتماعی دانست و تصریح کرد: حضرت معصومه(س) ثابت کرد میتوان در کنار زیست عفیفانه، در مسئولیتهای اجتماعی نیز نقشآفرین بود؛ عفیف بودن مساوی با گوشهگیری نیست.
جوان جسور خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) بانویی بصیر، عالم و آگاه بود و با هجرت خود به شهر قم در تمدنسازی نقشآفرینی کرد.
انتقاد از رفتار برخی بازیگران در جشنوارههای خارجی
جوان جسور همچنین با اشاره به حضور چند بازیگر ایرانی در یک جشنواره فیلم خارجی اظهار کرد: اینکه بازیگری از ظرفیت و امکانات کشور استفاده کند اما در برابر مظلومیت کشور و جنایاتی که دشمن رقم زده فریاد نزند و در عوض سیاهنمایی کند، بسیار دردآور است.
وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد: یکبار در همایشی بازیگران و سلبریتیها را جمع کنید و از آنها درباره آزادی مدنظرشان سؤال کنید.
امام جمعه نرجه ادامه داد: باید از این افراد پرسید آیا در علمآموزی محدودیت دارند؟ آیا برای حضور در دانشگاه و اجتماع محدودیتی دارند؟ باید مشخص شود منظور آنها از محدودیت و آزادی چیست.
خطیب جمعه نرجه در پایان با تقدیر از حضور گروه جهادی بسیج دانشجویی و همچنین بنیاد علوی استان در منطقه، گفت: مشکلات کشور در تمام زمینهها با تفکر بسیجی و روحیه جهادی قابل حل شدن است.
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