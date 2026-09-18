ملت ایران اسلامی با اعتقاد به خدا و قرآن پیروز میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی دامن پاک جامی با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات ترک نافرمانی خداوند و تبریک سالروز ولادت بابرکت امام عسکری(ع)اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) در سن ۲۲سالگی به امامت رسیدند و بیش از ۶ سال امامت مسلمین را بر عهده داشتند و شیعیان و جهان اسلام را برای امامت امام زمان(عج) و دوران غیبت مهدی فاطمه حضرت ولیعصر(عج) آماده کردند.

امام جمعه موقت تربت جام با تسلیت ایام رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: حرم حضرت فاطمه معصومه(س) دارای زیارتنامه وآشیانه اهل بیت (ع) است، انقلاب اسلامی ایران از قم نشات گرفته است و قم پرورش دهنده مجتهدین، فقها، علما و طلاب علوم دینی است.

وی با اشاره به توصیه و سفارش آقای شهید ایران مبنی بر نهضت نهج البلاغه خوانی وگرامی داشت روز شعرو ادب فارسی تصریح کرد: ۲۷ شهریور گرامیداشت استاد محمد حسین شهریار است که به علت پیوست اشعارش به اهل بیت و حضرت علی (ع) دارای فضائل و امتیازات خاصی است.

دامن پاک جامی با گرامی داشت ۳۱ شهریور سالروز آغازجنگ‌ تحمیلی توسط رژیم بعثی عراق به سرکردگی استکبارجهانی خاطر نشان کرد: جنگ‌تحمیلی همچنان ادامه دارد و ملت ایران در حال جنگ با دشمن هستند و راهبرد اصلی دشمن جنایتکار با جنگ‌ تحمیلی ۸ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روز به دنبال ساقط کردن جمهوری اسلامی است.

امام جمعه موقت تربت جام تاکید کرد: ملت با اعتقاد به خدا، اسلام و قرآن پیروز میدان است و به پیروی از مکتب عاشورا قوی ترین ارتش دنیا را به زانو در آورده است و به فرمان رهبر معظم انقلاب بیش از ۲۰۰ شب است که حضور حماسی در میدان و خیابان دارد و تا لازم باشد در میدان می ماند.