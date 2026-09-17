به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه ۲۶ شهریور با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین مسابقات پالایش نفت بندرعباس در اصفهان میهمان گیتی‌پسند بود.

نماینده هرمزگان در نیمه نخست با وجود تلاش برای رسیدن به گل یک بار دروازه خود را بازشده دید تا گیتی‌پسند با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

پالایش نفت بندرعباس در آغاز نیمه دوم نمایش متفاوتی ارائه کرد و محمدرضا دهقانی موفق شد دروازه تیم میزبان را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه گیتی‌پسند حملات متعددی را روی دروازه پالایش نفت بندرعباس ترتیب داد، اما مقاومت شاگردان علی افضل مانع از تغییر نتیجه شد. در سوی دیگر فشار پالایش نفت نیز سرانجام نتیجه داد و با گل به خودی بازیکن گیتی‌پسند، نماینده هرمزگان برای دومین بار دروازه میزبان را گشود.

در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک پالایش نفت بندرعباس به پایان رسید تا این تیم با کسب سه امتیاز ارزشمند مجموع امتیازات خود را به ۱۳ برساند و در جایگاه اول جدول قرار بگیرد.

قضاوت این مسابقه بر عهده محمدجواد احشام، مجتبی بختیاران، بهادر نظری، امیرحسین نادب و رضا ملکی بود. همچنین سیدپژمان رضایی به عنوان ناظر داوری و حمید ثابت به عنوان نماینده فدراسیون در این دیدار حضور داشتند.

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران از مهمانان ویژه این مسابقه بود. این دیدار همچنین با حواشی و واکنش‌هایی از سوی تماشاگران اصفهانی همراه بود.

پالایش نفت بندرعباس در هفته آینده لیگ برتر روز جمعه سوم مهرماه از ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس میزبان فولاد زرند ایرانیان خواهد بود.

همچنین فولاد هرمزگان دیگر نماینده استان در لیگ برتر فوتسال در هفته پنجم فردا جمعه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۹ در سالن اروند سورو به مصاف پالایش نفت اصفهان می‌رود.