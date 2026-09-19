بازگشت گلزن روسی به تیم ملی برای بازی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال روسیه در شرایطی روز ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی ایران خواهد رفت که الکساندر سوبولف مهاجم زنیت سن‌پترزبورگ، پس از نزدیک به سه سال بار دیگر به فهرست تیم ملی کشورش بازگشته است.

سوبولف که یکی از مهاجمان باتجربه فوتبال روسیه محسوب می‌شود، آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۳ برای تیم ملی کشورش به میدان رفت و حالا با توجه به عملکرد خوب خود در فصل جاری بار دیگر مورد توجه والری کارپین، سرمربی روسیه، قرار گرفته است.

این مهاجم ۲۹ ساله تاکنون ۱۴ بازی ملی برای روسیه انجام داده و ۶ گل به ثمر رسانده است. سوبولف نخستین بازی ملی خود را اکتبر ۲۰۲۰ برابر سوئد انجام داد و در همان مسابقه موفق شد نخستین گل ملی‌اش را به ثمر برساند.

آخرین حضور او در ترکیب روسیه نیز به دیدار دوستانه برابر کوبا در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ مسابقه‌ای که روس‌ها با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسیدند و سوبولف در آن یک گل زد و یک پاس گل داد.

بازگشت سوبولف به تیم ملی در حالی رقم خورده که او در فصل جاری عملکرد قابل توجهی در ترکیب زنیت داشته است. این مهاجم در ۱۲ مسابقه برای تیم سن‌پترزبورگی ۱۰ گل به ثمر رسانده و ۲ پاس گل داده است و همین آمار یکی از دلایل اصلی دعوت دوباره او به تیم ملی روسیه عنوان شده است.

یوری سیمین سرمربی پیشین تیم ملی روسیه نیز در واکنش به دعوت سوبولف اعلام کرده است که این مهاجم شایسته حضور دوباره در تیم ملی بوده و برای یک مهاجم، معیار اصلی ارزیابی، گلزنی است.

حالا سوبولف این فرصت را خواهد داشت تا پس از نزدیک به سه سال دوری از تیم ملی، برابر ایران به میدان برود. روسیه در اردوی پیش رو علاوه بر ایران، با تیم‌های ملی نامیبیا و نیجریه نیز دیدارهای تدارکاتی برگزار خواهد کرد. دیدار روسیه و ایران در شهر کازان برگزار می‌شود.