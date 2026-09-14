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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد

خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به آغاز سال زراعی جدید، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، با اشاره به پایان فصل برداشت در استان‌های سردسیر و شمال غرب کشور گفت: کشت گندم در سال زراعی جدید در برخی استان‌ها آغاز شده و کشاورزان برای آماده‌سازی زمین و تأمین نهاده‌های مورد نیاز به نقدینگی نیاز دارند.

وی افزود: بخشی از گندم‌کارانی که محصول خود را به دولت فروخته‌اند، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و انتظار می‌رود بدهی آنها هرچه سریع‌تر تسویه شود.

هاشمی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی از جمله کودهای فسفاته و پتاس اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید در آستانه سال زراعی جدید، ضرورت تأمین به‌موقع و باکیفیت نهاده‌ها را دوچندان کرده است.

قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۸۰ هزار تومان نباشد

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده گفت: با توجه به نرخ تورم، هزینه تمام‌شده تولید، سود متعارف و قیمت گندم وارداتی، قیمت خرید تضمینی این محصول نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان تعیین شود.

وی هزینه تمام‌شده تولید گندم آبی را حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم را نزدیک به ۹۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی برای حفظ صرفه اقتصادی تولید و تداوم کشت گندم ضروری است.

هاشمی همچنین خواستار پیش‌بینی اعتبار خرید حداقل ۱۲ میلیون تن گندم در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ شد و گفت: تأمین اعتبار پایدار می‌تواند از تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم طرح «جهش تولید در دیمزارها» اظهار کرد: اجرای این طرح طی دو سال گذشته به افزایش تولید گندم دیم و ساماندهی کشت در استان‌های مختلف کمک کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران همچنین خواستار رفع محدودیت‌های سوخت بخش کشاورزی شد و گفت: تأمین سوخت مورد نیاز تراکتورها و چاه‌های آب برای تداوم تولید ضروری است.

کد مطلب 6947116

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    نظرات

    • رجب IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      3 0
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      سلام من کشاورز گلستانی هستم بخدا تا حد جنون رسیدم الان کشت سال جاری آمده هنوز پول گندم ندادن
    • عمو‌میرزا IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      5 0
      پاسخ
      باسلام وخسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز ‌کشاورز ازدولت‌خواهش‌مکنم‌پول‌گندمکاران را‌بدهد مامنتظر‌پول‌مان‌هستیم دوباره بیگاریمان‌را‌شروع‌کنیم
    • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
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      سلام به بیچاره های پول نگرفته یعنی چی پاییزشدماپولمونونگرفتیم شما هم به ما بذررو۳ماه نسیه میدین ؟ بچه هامون مدرسه میخوان برن پول نداریم لباس کفش بخریم والا بخدا شرمنده شدیم

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