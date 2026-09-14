خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، با اشاره به پایان فصل برداشت در استان‌های سردسیر و شمال غرب کشور گفت: کشت گندم در سال زراعی جدید در برخی استان‌ها آغاز شده و کشاورزان برای آماده‌سازی زمین و تأمین نهاده‌های مورد نیاز به نقدینگی نیاز دارند.

وی افزود: بخشی از گندم‌کارانی که محصول خود را به دولت فروخته‌اند، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و انتظار می‌رود بدهی آنها هرچه سریع‌تر تسویه شود.

هاشمی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی از جمله کودهای فسفاته و پتاس اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید در آستانه سال زراعی جدید، ضرورت تأمین به‌موقع و باکیفیت نهاده‌ها را دوچندان کرده است.

قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۸۰ هزار تومان نباشد

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده گفت: با توجه به نرخ تورم، هزینه تمام‌شده تولید، سود متعارف و قیمت گندم وارداتی، قیمت خرید تضمینی این محصول نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان تعیین شود.

وی هزینه تمام‌شده تولید گندم آبی را حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم را نزدیک به ۹۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی برای حفظ صرفه اقتصادی تولید و تداوم کشت گندم ضروری است.

هاشمی همچنین خواستار پیش‌بینی اعتبار خرید حداقل ۱۲ میلیون تن گندم در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ شد و گفت: تأمین اعتبار پایدار می‌تواند از تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم طرح «جهش تولید در دیمزارها» اظهار کرد: اجرای این طرح طی دو سال گذشته به افزایش تولید گندم دیم و ساماندهی کشت در استان‌های مختلف کمک کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران همچنین خواستار رفع محدودیت‌های سوخت بخش کشاورزی شد و گفت: تأمین سوخت مورد نیاز تراکتورها و چاه‌های آب برای تداوم تولید ضروری است.