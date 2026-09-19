حمایت از تولیدکنندگان باید به یک مصوبه عملیاتی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن نتاج پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل تولید و تأمین مالی واحدهای صنعتی با اشاره به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت در بازارهای بینالمللی را دارند و حتی محصولات خود را به کشورهای اروپایی صادر میکنند.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از واحدهای تولیدی افزود: در حوزه تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی، از جمله اقلام مورد استفاده در دیالیز، تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی را تولید و صادر میکنند، اما در برخی موارد کالا پس از خروج از کشور با نام و نشان تجاری کشور دیگری وارد بازارهای اروپایی میشود.
نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: این موضوع نشاندهنده ظرفیت و توانمندی تولیدکنندگان داخلی است و باید با ایجاد حمایتهای مناسب، این ظرفیت تقویت و زمینه حضور مستقیم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم شود.
حسن نتاج همچنین بر ضرورت شفافیت در روند پرداخت و نحوه هزینهکرد تسهیلات تولیدی تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد تسهیلاتی که برای بخش تولید اختصاص پیدا میکند، چگونه و در چه مسیری هزینه میشود تا منابع به شکل هدفمند در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی با انتقاد از برخی رویکردها در تخصیص اعتبارات به استان مازندران افزود: در بسیاری از مسائل، از استان مازندران انتظار میرود مسئولیتهای مختلفی را بر عهده بگیرد، اما هنگام تقسیم اعتبارات، این استان برخوردار تلقی میشود و سهم متناسبی دریافت نمیکند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری این مسئله از سوی مدیریت ارشد استان شد و گفت: انتظار میرود استانداری برای اصلاح این روند و رفع مشکلات موجود در زمینه تخصیص منابع، اقدامات لازم را انجام دهد.
نتاج در پایان بر ضرورت خروجیمحور بودن جلسات مرتبط با تولید تأکید کرد و افزود: اگر قرار است این نشستها به نتیجه برسد، باید برای آنها مصوبات مشخص و قابل اجرا تعریف شود و نمایندگان مجلس، مدیران بانکی، دستگاههای اجرایی و متولیان بخش صنعت در کنار تولیدکنندگان برای تحقق این مصوبات همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: اتخاذ تصمیماتی که بتوان طی یک تا دو سال آینده آثار آن را در بخش تولید مشاهده کرد، میتواند زمینهساز حل بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی و تقویت تولید در استان باشد.
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