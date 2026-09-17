به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از باند برگشت کنارگذر ایلخچی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه حمل‌ونقل استان اظهار کرد: کنارگذر ایلخچی تنها یک مسیر برای عبور ترافیک از محدوده شهری نیست، بلکه در مسیر ارتباطی شمال و جنوب استان و شمال‌غرب کشور قرار دارد و می‌تواند به روان‌سازی تردد در این کریدور کمک کند.

وی افزود: اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، اما در یک سال و نیم اخیر روند اجرای آن شتاب گرفت و سرانجام باند برگشت به بهره‌برداری رسید.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه تکمیل باند دوم کنارگذر ایلخچی گفت: تأمین منابع مالی برای اجرای این بخش نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با حمایت سازمان برنامه و بودجه، باند دوم ظرف یک سال آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

سرمست ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز در دیدارهای مختلف بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید داشته و وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه نیز پیگیری‌های لازم را برای پیشبرد آن انجام داده‌اند.

کاهش زمان سفر و بار ترافیکی ایلخچی

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از کنارگذر ایلخچی آثار مختلفی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک خواهد داشت، گفت: کاهش گره‌های ترافیکی، کوتاه شدن زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش احتمال تصادفات از جمله نتایج اجرای این پروژه است.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند حدود ۲۰ دقیقه از زمان سفر در این محدوده بکاهد و با کاهش توقف خودروها در گره‌های ترافیکی، زمینه تردد روان‌تر و ایمن‌تر را فراهم کند.

براساس اعلام مسئولان، با بهره‌برداری از باند برگشت کنارگذر ایلخچی، روزانه حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه از تردد در داخل شهر ایلخچی خارج می‌شوند و روزانه حدود هزار لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در آذربایجان‌شرقی

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی استان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری، اجازه نداده‌ایم پروژه‌های عمرانی متوقف شوند و روند اجرای طرح‌های زیرساختی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است، افزود: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی وزارت کشور، این استان از نظر حجم پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و اجرای پروژه‌های زیربنایی از الزامات توسعه استان است و باید تلاش شود طرح‌های عمرانی با تأمین منابع مالی و رفع موانع موجود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

باند برگشت کنارگذر ایلخچی ۱۲ کیلومتر طول دارد و ارزش روز اجرای آن ۴.۵ همت اعلام شده است.