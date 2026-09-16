طرح نظارتی تعزیرات ویژه بازگشایی مدارس در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از اول شهریورماه در سراسر کشور آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.
وی افزود: در این طرح با همکاری دستگاههای نظارتی، بازرسی از عمدهفروشان و فروشگاههای عرضه لوازمالتحریر و همچنین واحدهای صنفی سطح شهر انجام میشود.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: نظارت بر قیمت انواع نوشتافزار، پوشاک، کیف و کفش، هزینه سرویس مدارس و همچنین شناسایی لوازمالتحریر قاچاق در دستور کار گشتهای مشترک قرار دارد.
نوروزی ادامه داد: در صورت شناسایی کالای قاچاق، ضمن تنظیم صورتجلسه، کالا جمعآوری و برای واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و مطابق قانون برخورد میشود.
وی با اشاره به تخلفات صنفی مشمول این طرح اظهار کرد: پروندههای گرانفروشی، نداشتن نرخنامه، صادر نکردن فاکتور و سایر تخلفات خارج از نوبت رسیدگی میشوند و متخلفان با مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و تعطیلی واحد صنفی مواجه خواهند شد.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: گشتهای مشترک این طرح با حضور بازرسان سازمان صمت، بسیج اصناف، اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه انجام میشود.
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