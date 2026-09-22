به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سامانه خرید و فروش آنلاین نقره «نقره‌عیار» با هدف ایجاد بستری شفاف و امن برای خرید، فروش و مدیریت دارایی‌های نقره، در شیراز رونمایی شد.

مجتبی فرجی‌نژاد، رئیس هیئت مدیره شرکت نوآوران سرمایه، در این آیین گفت: هدف از طراحی «نقره‌عیار»، بازگرداندن قدرت پس‌انداز هوشمندانه به مردم و عبور از نگاه سنتی به نقره به‌عنوان کالایی صرفاً زینتی است.

وی افزود: این سامانه حاصل ۲ سال تحقیق، توسعه و کدنویسی توسط تیمی ۱۲ نفره از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی است و تلاش شده بستری فراهم شود که مردم در هر نقطه از کشور بتوانند با نرخ واقعی روز به نقره دسترسی داشته باشند.

فرجی‌نژاد با اشاره به افزایش دغدغه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در شرایط نوسانات اقتصادی، نقره را یکی از ظرفیت‌های کمتر مورد توجه در بازار دارایی‌ها دانست و گفت: در فضای دیجیتال، اعتماد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هاست و «نقره‌عیار» با تمرکز بر شفافیت، کاهش خطاهای عملیاتی و ارتقای تجربه کاربری طراحی شده است.

وی ادامه داد: هدف این مجموعه ایجاد پلی میان سرمایه‌های خرد مردم و بازاری است که پیش از این برای بخشی از جامعه مبهم یا دور از دسترس بوده است.

توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تخصصی

رئیس هیئت مدیره شرکت نوآوران سرمایه از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و گفت: تأسیس آزمایشگاه تخصصی عیارسنجی، تجهیز مجموعه به دستگاه‌های ضرب شمش و افتتاح نخستین شعبه فیزیکی برای ارائه خدمات حضوری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هدف نهایی، تبدیل «نقره‌عیار» از یک پلتفرم خرید و فروش به بستری جامع برای مدیریت، نگهداری و انتقال دارایی‌های نقره است.

فرجی‌نژاد با اشاره به قابلیت‌های فعلی سامانه بیان کرد: کاربران پس از احراز هویت می‌توانند در پنل اختصاصی خود ارزش لحظه‌ای دارایی، نمودار قیمت‌ها و امکان خرید و فروش سریع نقره با پشتوانه فیزیکی را مشاهده و مدیریت کنند.

وی همچنین از راه‌اندازی «مجله نقره‌عیار» برای ارائه محتوای آموزشی و پشتیبانی ۲۴ ساعته خبر داد و گفت: تمامی مجوزها و فرآیندهای اصلی سامانه به‌صورت شفاف در دسترس کاربران قرار گرفته و در طراحی آن نیز به دسترس‌پذیری برای افراد دارای مشکلات بینایی و کوررنگی توجه شده است.

نگهداری نقره‌های امانی در بانک کارگشایی

امیرحسین فرجی‌نژاد، نائب رئیس شرکت نوآوران سرمایه نیز در این مراسم با اشاره به فرآیندهای تأمین و نگهداری نقره گفت: در ۲ سال گذشته، علاوه بر توسعه فنی سامانه، ایجاد یک شبکه تأمین مطمئن نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری آزمایشگاه‌های عیارسنجی، شمش‌ها و قطعات خرد نقره‌ای ارسالی به کاربران دارای لیبل اختصاصی و هولوگرام امنیتی هستند.

فرجی‌نژاد گفت: نقره‌های امانی برای آسودگی خاطر کاربران با تدابیر امنیتی در بانک کارگشایی نگهداری می‌شوند.

وی همچنین از اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت سامانه خبر داد و افزود: مراحل ثبت رسمی برند نیز در حال انجام است.

راه‌اندازی کسب‌وکار در شرایط امروز نیازمند جسارت است

یلدا راهدار، رئیس کانون کارآفرینی استان فارس و کارآفرین برتر کشور نیز در این مراسم با اشاره به دشواری‌های فضای کسب‌وکار گفت: راه‌اندازی فعالیت اقتصادی جدید در شرایط پرابهام امروز اقدامی قابل تقدیر است و ورود به حوزه‌های جدید بر پایه فناوری و نیازهای روز جامعه، نشان‌دهنده انگیزه و جسارت کارآفرینان است.

وی با اشاره به بیش از ۲۵ سال فعالیت خود در فضای کسب‌وکار افزود: صاحبان کسب‌وکار امروز با دشواری‌هایی مواجه هستند که شاید در سال‌های گذشته نمونه آن کمتر دیده شده باشد.

راهدار ادامه داد: فضای کسب‌وکار در بسیاری از نقاط جهان نیز با آسیب‌ها، ابهام‌ها و نااطمینانی‌های جدی مواجه است و همین شرایط، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را دشوارتر کرده است.

وی با اشاره به ورود «نقره‌عیار» به بازار گفت: بازارهایی مانند طلا، نقره و ارز همزمان می‌توانند فرصت و تهدید باشند و سرمایه‌گذاری در این شرایط به انگیزه و جسارت بالایی نیاز دارد.

راهدار با اشاره به رقابت موجود در بازارهای اقتصادی عنوان کرد: امیدوارم اقیانوسی که امروز وارد آن شده‌اید برای شما آبی باقی بماند و قرمز نشود.

وی همچنین سرمایه‌گذاری در استان فارس و استفاده از نیروهای بومی را اقدامی امیدبخش دانست و گفت: آغاز این فعالیت از استان فارس و استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان و نیروهای بومی می‌تواند چراغ امیدی برای فضای اقتصادی استان باشد.

توسعه بازار نقره فارس نیازمند شفافیت است

محمد زرین‌مهر، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز نیز با اشاره به ورود فناوری‌های نوین به بازار طلا و نقره گفت: استفاده از ابزارهای نوین در معاملات این حوزه به یک ضرورت تبدیل شده و ورود جوانان و ایده‌های جدید می‌تواند بخشی از فعالیت‌های سنتی این بازار را متحول کند.

وی افزود: مشهد پیش از این یکی از قطب‌های مهم بازار نقره بوده است، اما با ورود مجموعه‌های توانمند و توسعه فعالیت آنها در فارس، زمینه شکل‌گیری و گسترش بازار نقره در استان وجود دارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز شفافیت در معاملات را یکی از مزیت‌های سامانه «نقره‌عیار» دانست و گفت: خریدار می‌تواند قیمت خرید و فروش را همزمان مشاهده کند و با آگاهی بیشتری معامله انجام دهد.

زرین‌مهر ادامه داد: خرید از مجموعه‌ای معتبر و ثبت‌شده نیز می‌تواند اطمینان بیشتری درباره اصالت و اعتبار نقره خریداری‌شده برای مشتری ایجاد کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت طلا و کاهش قدرت خرید بخشی از مردم بیان کرد: در یکی دو سال گذشته توجه به نقره به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز تأکید کرد: ورود سرمایه‌های بیشتر و فعالیت مجموعه‌های معتبر می‌تواند به توسعه بازار نقره در فارس کمک کند.

زرین‌مهر همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های بازار نقره تأکید کرد و گفت: توسعه این بازار نیازمند معرفی سازوکار معاملات و ظرفیت‌های آن در سطح شیراز و کشور است تا مردم با بسترهای رسمی و شفاف خرید و فروش نقره بیشتر آشنا شوند.

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