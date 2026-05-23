به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجتالله پاداش، ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: دفاع جانانه مردم طی ۳۴ روز در خرمشهر و قریب به ۵۷۰ روز محاصره، در نهایت به پیروزی عملیات بزرگ بیتالمقدس و فتح خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ منجر شد.
وی افزود: رزمندگان و فرزندان غیور این ملت با دست خالی و به پشتوانه رهبری الهی، در دفاع مقدس هشت ساله دشمن را از خاک کشور بیرون کردند و عملیات بیتالمقدس تجلی وحدت ناگسستنی بین ملت و نیروهای مسلح و نماد پیروزی حق بر باطل شد.
وی ادامه داد: این دلاورمردیها و ایثارگریها برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان بسیار تأثیرگذار است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان تصریح کرد: در حالی که ایران در جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد اما اشغال شد و در جنگ جهانی دوم شاهد فرار شاه و سیطره استکبار بر کشور بودیم که در هر دو جنگ، میلیونها نفر از مردم ایران جان خود را از دست دادند، اما در دوره پربرکت انقلاب اسلامی و با هدایتهای امامین انقلاب، ملت ایران از یک ابرقدرت منطقهای به ابرقدرت جهانی تبدیل شد.
سرهنگ پاداش، با نقل قولی از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی درباره عملیات فتح خرمشهر، یادآور شد: در شرایط سخت عملیات، با نصرت الهی و پیگیری رزمندگان، این کار غیر ممکن با ایستادگی و ایثار فرزندان ملت، به ویژه ارتش، سپاه و بسیج کرمان به پیروزی رسید و خرمشهر به نماد پیروزی حق بر باطل تبدیل شد.
وی با اشاره به جنگ رمضان و شرایط کنونی منطقه و جهان، جنگ اخیر را قابل تشبیه به جنگجهانی سوم دانست و بیان کرد: ملت ایران درس بزرگی که از خرمشهر آموخت، ایمان به مقاومت بود.
وی افزود: نقشآفرینی فرزندان ملت ایران در میدان دیپلماسی و نیروهای مسلح، بهویژه حضور مردم در صحنه، باعث شگفتیهای بسیاری در دنیا شده است.
دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامههای پیشبینی شده به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و همچنین چهارم خرداد «روز دزفول» در استان کرمان اشاره کرد و گفت: تبیین نقش امامین انقلاب در اثر بخشی بر پیروزیهای ملت، یکی از محورهای اصلی این برنامهها خواهد بود.
به گفته سرهنگ پاداش، از جمله برنامههای اجرایی سالروز آزادسازی خرمشهر شامل کوهپیمایی و حضور در مرقد شهید سلیمانی و شهدای گمنام، اعلام فراخوان جشنواره «فریم به فریم» در حوزه کودک و نوجوان، رونمایی از سرود حماسی و دانشنامه نقش هلال احمر در دفاع مقدس در اجتماع میدان کوثر، اجرای ویژهبرنامههای شبانه در میادین آزادی و کوثر کرمان، برگزاری یادواره شهدای عملیات بیتالمقدس، رونمایی از کتاب استراتژیک خلبانان هوانیروز کرمان و شب شعر و خاطره در کتابخانه ملی کرمان خواهد بود.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان مبنی بر اینکه «آینده کشور در دست شماست و شما باید در تاریخ آن نقشآفرین باشید و خرمشهرها در پیش است»، بر اهمیت نقشآفرینی نسل جوان در حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب تأکید کرد.
اجرای ۵۰۰ ویژه برنامه در استان کرمان
مسئول حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس سپاه و بسیج کرمان نیز در این نشست خبری گفت: تعداد ۵۰۰ برنامه با ۲۹ عنوان در ایام پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و مقاومت مردم دزفول در سطح استان کرمان برگزار می شود.
علی اسماعیل کاخ، افزود: دیدار با حدود ۲۰۰ خانواده از شهدای عملیات بیتالمقدس، برگزاری رژه خودرویی و موتوری و اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته مقاومت است.
تدارک ویژه ارتش برای هفته مقاومت
مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرارگاه منطقهای جنوبشرق ارتش، هم گفت: در هفته مقاومت برنامههای خوبی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده که در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
سرهنگ مهدی شهسواری، افزود: موزه اسلحه ارتش که به آثار مرتبط با شهدای جنگ رمضان مزین شده است، در ایام هفته مقاومت پذیرای عموم مردم خواهد بود و بازدید از این مجموعه بهصورت رایگان انجام میشود.
