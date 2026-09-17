تأکید بر احیای واحدهای تولیدی و تقویت حمایت از کشاورزی بناب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا باقری بنابی ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی بناب که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بناب قابل توجه است و با رفع برخی موانع قانونی و تقویت حمایت‌های تسهیلاتی می‌توان زمینه رونق بیشتر تولید و فعالیت واحدهای این بخش را فراهم کرد.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت کشاورزان و تاجران افزود: برخی قوانین و مقررات، مشکلاتی را برای فعالان حوزه کشاورزی و تجارت ایجاد کرده است که انتظار می‌رود با بررسی و اصلاح این موارد، مسیر فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش هموارتر شود.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی شهرستان گفت: کارخانه آردسازی بناب و سه واحد لبنی این شهرستان نیازمند حمایت برای بازگشت به چرخه تولید هستند و احیای این واحدها می‌تواند به افزایش اشتغال و تقویت زنجیره فرآوری محصولات کشاورزی کمک کند.

باقری بنابی همچنین بر حمایت از واحدهای دامداری و بارگاه‌های انگور تأکید کرد و گفت: این واحدها برای ادامه فعالیت و توسعه ظرفیت‌های خود به تسهیلات نیاز دارند و امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه همراهی و حمایت لازم را داشته باشد.

وی افزود: تقویت صنایع تبدیلی، حمایت از دامداران و باغداران و تأمین تسهیلات مورد نیاز، می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید در بناب و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان منجر شود.