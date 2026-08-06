به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: مدیریت شهری رودبار با هدف ارتقای ایمنی معابر و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، پروژه ایمن‌سازی محله کوی حسینی را به مرحله نهایی رساند.

شهردار رودبار با اشاره به جزئیات این پروژه اظهار کرد: در ماه‌های گذشته عملیات احداث دیوار سنگی در این محدوده انجام شده بود و امروز نیز به‌منظور رفع کامل خطرات احتمالی برای ساکنان، دیوار بلوکی و شن‌ریزی مسیر توسط نیروهای خدوم شهرداری به اجرا درآمد.

وی با تقدیر از همراهی شورای شهر افزود: این اقدام با همت و حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر رودبار صورت گرفت تا علاوه بر ایمن‌سازی، مشکل عبور و مرور و تردد شهروندان در این محله برطرف شود.

عملیات خاکریزی و تسطیح پیاده‌راه بلوار وحدت آغاز شد

کاظمی همچنین از آغاز عملیات خاکریزی و تسطیح پیاده‌راه بلوار وحدت خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در راستای بهسازی معابر شهری، ارتقای منظر شهری و ایجاد فضایی مناسب برای تردد و استفاده شهروندان در دستور کار شهرداری رودبار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه با هدف زیرسازی، سنگ‌فرش، نصب چراغ‌های سه‌حالته و آماده‌سازی پیاده‌راه بلوار وحدت برای رفاه حال همشهریان، از پنجشنبه آغاز شده است.

شهردار رودبار با بیان اینکه این پروژه با استفاده از ماشین‌آلات شهرداری در حال اجرا است، تصریح کرد: در اجرای این عملیات، ۳ دستگاه کامیون ، یک دستگاه لودر یک دستگاه بیل بکو به‌کار گرفته شده و نیروهای شهرداری با تمام توان در حال فعالیت هستند.

کاظمی فتلکی ادامه داد: با بهره‌برداری از پروژه بلوار وحدت، این مسیر به پیاده‌راهی فرهنگی برای شهروندان تبدیل خواهد شد که علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای حضور و تردد مردم، به زیباسازی منظر شهری نیز کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه با همت شورای اسلامی شهر استارت خورده و اجرای آن گامی مؤثر در راستای ساماندهی فضاهای شهری، بهبود معابر و افزایش رضایتمندی شهروندان محسوب می‌شود.

شهردار رودبار تأکید کرد: شهرداری رودبار با جدیت، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را در راستای توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دنبال می‌کند.