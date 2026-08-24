به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح دوشنبه در نخستین روز از هفته دولت در جمع خبرنگاران و مسئولان شهرستان رودبار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و تبریک هفته دولت اظهار کرد: شهرداری رودبار با همراهی و حمایت شورای اسلامی شهر طی یک سال گذشته اجرای بیش از ۱۰ پروژه عمرانی و خدماتی را در دستور کار قرار داده که همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری، بهسازی معابر، بهبود سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرا شده‌اند.

شهردار رودبار با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها گفت: سنگ‌فرش خیابان‌ها، آسفالت معابر، اجرای دیوارکشی و دیوارهای سنگی در محلات، توسعه و تکمیل روشنایی معابر، نصب تیرهای چراغ برق، جدول‌گذاری، هدایت آب‌های سطحی، زیرسازی و اجرای فاز نخست پیاده‌راه و همچنین نورپردازی و روشنایی پارک‌ها از جمله طرح‌های اجرا شده است.

اجرای پروژه‌های عمرانی با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان

کاظمی فتلکی با بیان اینکه برای اجرای پروژه‌های سنگ‌فرش، آسفالت و احداث دیوارهای سنگی محلات بیش از ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: پروژه روشنایی پل فلزی، نصب تیرهای روشنایی مدرن در خیابان تربیت بدنی و همچنین روشنایی پارک‌ها نیز با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی ادامه داد: عملیات جدول‌گذاری، هدایت آب‌های سطحی و زیرسازی در نقاط مختلف شهر نیز با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان انجام شده و می‌تواند در ساماندهی معابر و کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی مؤثر باشد.

ورود ۱۳ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات به ناوگان شهرداری

شهردار رودبار در ادامه به نوسازی ناوگان خدماتی و عمرانی شهرداری اشاره کرد و افزود: بخشی از ماشین‌آلات شهرداری طی سال‌های گذشته فرسوده شده بود که با پیگیری مجموعه مدیریت شهری، همراهی شورای اسلامی شهر و حمایت مسئولان شهرستان، نوسازی و تقویت ناوگان در دستور کار قرار گرفت.

کاظمی فتلکی بیان کرد: طی حدود یک سال گذشته ۱۳ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات به ناوگان شهرداری رودبار اضافه شده است.

وی سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی، سه دستگاه نیسان کمپرسی، یک دستگاه بیل‌بکهو پارس، یک دستگاه بیل‌بکهو هلیکو، یک دستگاه خودروی حمل زباله مدرن، یک دستگاه سمند سورن، یک دستگاه کامیون امپاور و یک دستگاه کامیون زاگرس را از جمله تجهیزات و خودروهای جدید ناوگان شهرداری عنوان کرد.

هزینه ۱۴۰ میلیارد تومانی برای نوسازی ناوگان

شهردار رودبار اعتبار هزینه‌شده برای نوسازی و تجهیز ناوگان شهرداری را بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تقویت و به‌روزرسانی ماشین‌آلات نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی واحدهای خدمات شهری و آتش‌نشانی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان دارد.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی ناوگان همچنین موجب می‌شود شهرداری در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، آمادگی و توان بیشتری برای ارائه خدمات داشته باشد.

کاظمی فتلکی در پایان با قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری رودبار اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش می‌کند با اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیباسازی، بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.