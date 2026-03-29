اطلاعیه تشییع و تدفین دو شهید تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه ستاد تشییع و تدفین شهدای جنگ رمضان میناب به شرح زیر است؛

بسم رب الشهداء والصدیقین

مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضی نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا(سوره احزاب -آیه ٢٣)

ملت رشید و بزرگوار ایران

ضمن عرض تسلیت شهادت مقتدای نستوه، شجاع، بصیر ومجاهد خستگی ناپذیر ایران و جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام

خامنه ای عزیز (رضوان الله تعالی علیه) و شهادت جنگ رمضان و شهدای دانش آموزان مظلوم دبستان شجره طیبه شهر میناب در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند،

به اطلاع شما مردم شهیدپرور رسانده می‌شود مراسم تشییع و تدفین شهدای مظلوم دبستان شجره طیبه پس از انجام آزمایشات لازم و شناسایی پیکر مطهر دانش آموز شهید محمد طاها جعفری و معلم شهیده راضیه زمانی در روز دوشنبه ۱۰ فروردین۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۰۰ از چهار راه دبیرستان امام (ره) شهر میناب شروع و از مسیر بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا بر دستان شما مردم ولایتمدار تشییع و تدفین خواهند شد.

کمیته اطلاع رسانی ستاد گرامیداشت شهادت حضرت امام خامنه ای (ره) و شهدای جنگ رمضان و شهدای مظلوم دبستان شجره طیبه شهر میناب