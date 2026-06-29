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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

فرماندار دشتی: اعتبارات فرهنگی ۸۵ درصد افزایش یافت

فرماندار دشتی: اعتبارات فرهنگی ۸۵ درصد افزایش یافت

بوشهر- فرماندار دشتی با اشاره به افزایش ۸۵ درصدی اعتبارات فرهنگی گفت: نگاه مجموعه مدیریتی شهرستان در حوزه فرهنگ، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و نهادهای فعال در این عرصه است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر جایگاه فرهنگ در توسعه جامعه اظهار کرد: نگاه ما در حوزه فرهنگ، در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و رویکرد استاندار بوشهر، نگاهی ویژه و حمایتی است و در این مسیر از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی از اولویت‌های شهرستان است و معتقدیم سرمایه‌گذاری در این حوزه، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت هویت دینی و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.

فرماندار دشتی با اشاره به افزایش اعتبارات این حوزه گفت: در سال گذشته اعتبارات بخش فرهنگ در شهرستان با رشد ۸۵ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های فرهنگی است.

مقاتلی با قدردانی از فعالیت‌های مجموعه تبلیغات اسلامی استان و شهرستان تصریح کرد: اداره تبلیغات اسلامی نقش مؤثری در ترویج معارف دینی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های قرآنی دارد و از این مجموعه حمایت لازم را خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان آمادگی دارد در راستای تقویت اداره تبلیغات اسلامی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و مذهبی، همکاری و حمایت لازم را انجام دهد تا خدمات فرهنگی به نحو مطلوب‌تری به مردم ارائه شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: با تعامل، همدلی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای ارتقای شاخص‌های فرهنگی شهرستان برداشت.

کد مطلب 6874226

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