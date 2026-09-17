استاندار کرمان: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به زبان نسل جوان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان کرمان، با تأکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر و طراحی برنامه‌های مختلف برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان کرمان اظهار کرد: با توجه به جغرافیای استان، شرایط فرهنگی و اولویت‌های موجود، برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف باید در این اتاق فکر انجام و طرح‌ها پیش از ارائه در جلسات، بررسی و تکمیل شوند.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی ادارات نیز گفت: صرف هزینه‌کرد ۲۰ درصد بودجه فرهنگی ادارات در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، به معنای تحقق برنامه مؤثر نیست و باید مشخص شود هر دستگاه متناسب با ماهیت فعالیت خود چه برنامه‌ای می‌تواند در این حوزه اجرا کند.

وی با اشاره به دیدار با خانواده شهدا، بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری تأکید کرد و گفت: برنامه دیدارها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که همه خانواده‌های شهدا مورد توجه قرار گیرند و مسائل و مشکلات آنان نیز در قالب فرم‌های واحد؛ ثبت و پیگیری شود تا این دیدارها صرفاً تشریفاتی نباشد.

طالبی درباره حوزه مسکن ایثارگران با بیان این مطلب که فضای لازم را برای توجه جدی به حوزه مسکن ایثارگران فراهم کرده‌ایم، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تا پایان سال آینده یا حتی زودتر، وضعیت همه ایثارگران واجد شرایط واگذاری زمین تعیین تکلیف شود.

استاندار کرمان درباره اشتغال خانواده‌های ایثارگران نیز پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دارای طرح‌های توسعه‌ای را مطرح کرد و گفت: باید از ظرفیت این بنگاه‌ها استفاده شود و در طرح‌های توسعه‌ای و جدید استان، اولویت اشتغال به خانواده‌های ایثارگر داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت هدفمند از فعالیت‌های هنری و فرهنگی تأکید کرد و گفت: ما پول می‌توانیم هزینه کنیم، ولی چگونه هزینه کردنش برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد خیلی مهم است.

طالبی افزود: اگر یک اثر هنری زیبا و اثرگذار و خارج از کلیشه‌های مرسوم ارائه شود، بخش خصوصی و شهرداری‌ها نیز می‌توانند از آن استقبال کنند، اما برنامه‌هایی که مشابه آنها بارها اجرا شده و اثر ملموسی نداشته‌اند، نمی‌تواند زمینه همراهی دستگاه‌ها را فراهم کنند.

وی با اشاره به حمایت از هنرمندان گفت: حمایت باید متوجه هنرمندانی باشد که ایده و انگیزه فعالیت در حوزه ایثار و شهادت دارند، نه اینکه صرفاً بودجه‌ای اختصاص داده شود تا هنرمندان پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

استاندار کرمان درباره حمایت از تولید کتاب در حوزه ایثار و شهادت نیز اظهار کرد: به جای پرداخت کامل هزینه تولید کتاب، می‌توان بخشی از شمارگان کتاب را خریداری کرد تا هم از نویسنده حمایت و هم اثر تولیدشده برای عرضه در بازار از جذابیت لازم برخوردار باشد.

طالبی بر استفاده از ایده‌های خلاقانه برای برقراری ارتباط مستقیم نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: باید به سراغ ایده‌هایی برویم که نسل جوان و نوجوان را با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت درگیر کند، نه اینکه صرفاً با برگزاری مراسم، به دنبال ترویج این فرهنگ باشیم.

طالبی با تأکید بر ضرورت توجه به تغییرات فضای فکری و ادبیات جامعه گفت: گاهی ادبیاتی که درباره شهدا به کار گرفته می‌شود، برای نسل جدید نامفهوم است و باید در برخی موارد با زبان همین نسل درباره شهدا صحبت کنیم؛ چراکه فضای فکری و ادبیات جامعه طی چند سال اخیر تغییرات زیادی داشته است.

طالبی درباره جشنواره تئاتر آسمانی نیز گفت: پیگیری شود این جشنواره که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برنامه‌ای مؤثر بوده است، به استان بازگردد.

مقام عالی دولت در استان افزود: در کنار بازگشت این جشنواره می‌توان با بهره‌گیری از ایده‌های جدید، زمینه برگزاری جشنواره‌های ملی با مضامین ایثار و شهادت و موضوعات مرتبط را نیز دنبال کرد.

استاندار کرمان گفت: موضوع حاج قاسم و فرهنگ شهادت مرتبط با ایشان و همچنین عنوان «استان الگوی مقاومت» نباید تنها به ایام سالگرد شهادت حاج قاسم محدود شود، بلکه باید این موضوع را در طول سال دنبال و به همه ایام سال تسری دهیم.

طالبی افزود: ظرفیت شهرداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، استان و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند برای اجرای برنامه‌های مختلف در طول سال مورد استفاده قرار گیرد و جشنواره‌های عامه‌پسند نیز می‌توانند مخاطبان عمومی را جذب کنند.