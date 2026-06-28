طرحی که پای بازار سیاه بنزین را به شهر کرمان کشاند

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: تا چند سال قبل قاچاق بنزین در استان کرمان مختص برخی از شهرستانهای جنوبی و شرقی کرمان بود و جوانان به دلیل خشکسالی و بیکاری به قاچاق بنزین روی می آوردند، سهم قاچاق سوخت از مبدا کرمان به مرزهای شرقی ناچیز بود و اگر نگاهی به اخبار رسانه ها بیندازید بیشتر از اینکه قاچاق بنزین از مقصد کرمان و توسط مردم این استان انجام شود، کرمان به محل عبور و مرور سوخت قاچاق از استان های هم جوار به سمت سیستان و بلوچستان و هرمزگان تبدیل شده بود.

در این میان مسئولان با تصور اینکه با اجرای طرح کدینگ امکان قاچاق سوخت از استان کرمان به سمت مرزها را بگیرند طرح جدید خود را در کرمان اجرا کردند و با اجرای این طرح میزان توزیع کارت سوخت آزاد در پمپ های بنزین کاهش یافت.

همچنین با اجرای این طرح خودروهای غیر بومی در کرمان نیز با مشکل جدی در سوخت گیری مواجه شده اند، به طوری که تنها در تعداد محدودی از پمپ های بنزین در استان کرمان امکان سوخت گیری برای خودروهایی که پلاک کرمان ندارند وجود دارد و سیار خودروها در تعداد انگشت شماری از پمپ های بنزین امکان سوختگیری دارند و باید نیاز خود را از کارت های سوخت آزاد تامین کنند که البته تعداد آنها بسیار اندک است.

اما با وجود اجرای این طرح، قاچاق سوخت از استان های غربی کرمان به سمت مرزها ادامه یافت و متوقف نشد.

در این میان مردم کرمان و مسافران با مشکل جدی در سوختگیری مواجه شدند و هر ماه به خصوص در روزهای انتهایی ماه که سهمیه سوخت کارت های شخصی به پایان می رسد و مردم که متقاضی دریافت بنزین آزاد با نرخ ۵ هزار تومان هستند حتی در شهر کرمان نیز مجبور می شوند ساعت ها در صف سوخت گیری معطل شوند.

چالشی که گریبان مردم کرمان و مسافران را گرفت

از سوی دیگر مسافران نیز با ورود به محدوده استان کرمان با معضلی بزرگ مواجه می شوند و امکان سوخت گیری برای آنها با محدودیت جدی مواجه می شود؛ این در حالی است که در استان های همجوار کرمان مانند فارس، خراسان جنوبی و یزد چنین محدودیتی وجود ندارد و این امر موجب شده مسافران دیگر رغبتی برای سفر به کرمان نیز نداشته باشند.

اما مشکل در جنوب کرمان بیشتر است به خصوص زمانی که فصل برداشت محصول شروع می شوند و کشاورزان مجبورند برای عبور و مرور و یا حمل و نقل محصول تردد بیشتری داشته باشند و در گرمای نزدیک ۵۰ درجه ای جنوب کرمان صف هایی تشکیل می شود که گاه به چند کیلومتر می رسد.

این در حالی است که سهم قاچاق سوخت از بنزینی که مردم در پمپ های بنزین عرضه می شود بسیار اندک است و بخش قابل توجهی از این قاچاق از استان های همجوار انجام می شود و کرمان فقط محل تردد است و یا گاه از مبادی دیگر انجام می شود که در این میان این مردم عادی هستند که با مشکل مواجه شده اند.

وعده ای که هنوز محقق نشده است

طبق وعده مسئولان قرار بود در تیتر ماه این مشکل در کرمان حل شود، اما نه تنها طرح اجرا نشد، بلکه طبق معمول هر ماه کارت های سوخت محدود در پمپ های عرضه سوخت نیز جمع آوری شد.

از سوی دیگر اجرای طرح کدینگ و محدودیت عرضه سوخت موجب شده بازار سیاه عرضه سوخت نیز ایجاد شود و برخی افراد پس از سوختگیری بزنین خود را چندین برابر قیمت به دیگران بفروشند. محدودیت عرضه سبب شده برخی از خودروها که سهمیه سوخت بیشتری دارند به جای خدمات دهی به مردم سهمیه سوخت خود را بفروشند و بازار سیاه رونق بیشتری گرفته است.

با این وجود گویی مسئولان هنوز چاره ای برای حل این مشکل نیاندیشیده اند و وعده مسئولان استانی هم بی نتیجه مانده است.

تلاش استاندار کرمان برای حل مشکل

استاندار کرمان که طی ماه های اخیر با انتقاد از اجرای طرح کدینگ در کرمان خواستار همکاری دستگاههای مرتبط برای رفع این مشکل شده بود در جدید ترین اظهار نظری قبل از آغاز ماه تیر گفته بود که طرح جدید ساماندهی سوخت در استان کرمان به زودی اجرایی می شود.

محمد علی طالبی، در این زمینه از تعریف طرحی جدید در استان کرمان برای تامین سوخت و جلوگیری از صف های طولانی خبر داده بود و البته عنوان کرده بود که جزئیات این طرح به زودی اطلاع رسانی می شود.

مسئولان پیگیر هستند

شهباز حسن پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر با انتقاد از وجود صف های طولانی سوخت در کرمان گفت: پیگیری های مستمری از سوی مسئولان و نمایندگان برای حل این مشکل انجام شده و در حال انجام است.

وی گفت: وضعیت صفوف بنزین در کرمان غیر قابل قبول است و باید هر چه زودتر برای حل این مشکل چاره اندیشی شود.

حسن پور ،گفت: مکاتباتی در این زمینه انجام شده و جلسات مختلفی برگزار شده است و یک سری برنامه ریزی ها در حال انجام است و تعداد کارتهای عرضه سوخت آزاد افزایش یافته است.

وی در خصوص حذف طرح کدینگ در کرمان گفت: بحث هایی شرکت نفت دارد و مواردی هم در استان مطرح و پیگیری های لازم نیز در حال انجام است.

وی گفت: وضعیت صف های سوخت در شان مردم کرمان نیست و باید حل شود.

ماه‌ها از وعده مسئولان برای حل مشکل توزیع بنزین در کرمان می‌گذرد، اما صف‌های طولانی پشت جایگاه‌های سوخت نه تنها کوتاه نشده، که در گرمای سوزان تابستان به معضلی روزمره برای شهروندان تبدیل شده است.

طرح کدینگ سوخت که با هدف مبارزه با قاچاق کلید خورد، حالا خود به عاملی برای نارضایتی تبدیل شده و درحالی که مسئولان از اجرای طرح جدید از ابتدای تیرماه خبر می‌دهند، مردم کرمان همچنان در انتظار تغییر هستند.

آنچه از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با وعده جلوگیری از قاچاق بنزین آغاز شد، اکنون به مشکلی برای شهروندان و مسافران تبدیل شده است

روزهای شلوغ و صف‌های طولانی کرمانی‌ها با طرح کدینگ کارت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها تمامی ندارد. آنچه از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با وعده جلوگیری از قاچاق بنزین آغاز شد، اکنون به مشکلی برای شهروندان و مسافران تبدیل شده است.

وعده‌های مکرر مسئولان برای حل این معضل، یکی پس از دیگری به سرانجام نرسیده و مردم کرمان همچنان در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، ساعت ها در صف سوخت معطل می‌مانند.

برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستانهای مختلف استان کرمان نیز با صف‌های طولانی روبه‌رو شده‌اند، حجم بالای خودروها در صف‌های طولانی پمپ‌بنزین، باعث قفل شدن معابر شهری در محدوده جایگاه‌های سوخت شده و عبور و مرور در این نواحی با مشکل جدی مواجه شده است.

مردم سوخت قاچاق نمی کنند

رمضانی، یکی از شهروندانی که ساعت‌ها در صف پمپ بنزین کرمان معطل مانده، به خبرنگار مهر می‌گوید: از ساعات ابتدایی صبح منتظر سوخت‌گیری هستیم ،اما هنوز نوبت من نرسیده است.

وی می‌افزاید: تأمین یک باک بنزین به معضلی بزرگ تبدیل شده و در این گرما با خانواده در خودرو نشسته‌ایم.

در جنوب استان کرمان، وضعیت به مراتب بدتر است. حسینی، یکی از رانندگان جنوب کرمان، می‌گوید که برای دریافت ۱۵ لیتر بنزین مجبور است ساعت ها در گرمای طاقت‌فرسا معطل بماند.

وی با نشان دادن بچه خردسالش که زیر سایه درختی ایستاده، می‌گوید: کولر ماشین که روشن باشد، بنزینی که در باک هست تمام می‌شود، کولر را خاموش می‌کنم، اما گرمای ۵۰ درجه واقعاً غیرقابل تحمل است و نمی‌دانیم چطور باید زندگی کنیم.

شهروند جیرفتی دیگر با گلایه از کم بودن سهمیه بنزین در فصل گرما می‌گوید: از ساعت ۹ صبح در صف هستم، الان ۱۲ ظهر شده و هنوز ۱۰ متر تا نازل فاصله دارم.

یکی از رانندگان جنوب استان کرمان به خبرنگار مهر می‌گوید: در بسیاری از شهرهای کوچک فقط یک یا دو جایگاه فعال داریم که آن هم باید ساعت ها در صف بمانیم که این وضعیت باعث شده بازار سیاه سوخت داغ شود و مردم مجبور شوند چند برابر قیمت آزاد، بنزین تهیه کنند.

طرح کدینگ طرحی نمایشی و بدون مطالعه است

یک راننده تاکسی نیز با بیان اینکه هر روز نصف وقت کاری خود را باید در صف بنزین بگذراند، می‌گوید: هر روز که می‌گذرد، ما مردم عادی داریم تاوان تصمیم‌هایی را می‌دهیم که بدون بررسی و کار کارشناسی گرفته می‌شود.

محمد، یکی از فعالان حوزه گردشگری نیز کم شدن آمار گردشگران را بحث کدینگ دانسته و می‌گوید: مسافران پس از مواجهه با صف‌های چندساعته و سردرگمی برای پیدا کردن جایگاه دارای کارت آزاد، دیگر تمایلی به سفر به کرمان ندارند و این موضوع ضربه مهلکی به اقتصاد وابسته به گردشگری استان کرمان وارد می‌کند.

صف‌های بلند خودروها در مقابل جایگاه‌های سوخت در کرمان باعث گلایه‌مندی شهروندانی شده است که مجبورند از کارت‌های سوخت شخصی خود استفاده کنند.

بسیاری از مردم ساعتها در انتظار سوخت‌گیری هستند و اغلب به دلیل خطاهای سامانه و پیام‌های «کارت فاقد اعتبار» یا «مشمول کدینگ» موفق به سوخت‌گیری نمی‌شوند.

بارها مردم استان کرمان از مسئولان در سطح ملی و استانی خواسته‌اند این مشکل را برطرف کنند، اما در سال جاری نه تنها مشکل رفع نشده، بلکه تعداد بیشتری از خودروهای غیربومی و حتی برخی پلاک‌های بومی را نیز در برگرفته است.