محمدی: عاملان قطع درختان بلوط در مرز مریوان دستگیر شدند

وریا محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی همیاران طبیعت شهرستان مریوان مبنی بر قطع غیرمجاز درختان جنگلی بلوط در یکی از مناطق واقع در محدوده صفر مرزی این شهرستان، شناسایی و برخورد با عوامل این تخلف در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد که متخلفان با هدف برداشت عسل اقدام به قطع درختان بلوط کرده بودند که پس از هماهنگیهای لازم، عملیات مشترک نیروهای منابع طبیعی و هنگ مرزی مریوان برای شناسایی آنان آغاز شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان بیان کرد: در جریان این عملیات، گشتهای حفاظتی به صورت محسوس و نامحسوس در منطقه افزایش یافت و مأموران منابع طبیعی با همکاری نیروهای پاسگاه هنگ مرزی توانستند متخلفان را در حین قطع درختان جنگلی شناسایی و دستگیر کنند.
وی ادامه داد: پس از دستگیری افراد متخلف، برای آنان پرونده قضایی تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به دادسرای شهرستان مریوان معرفی شدند.
تشدید برخورد با متخلفان عرصههای طبیعی
این مقام مسئول با اشاره به کشف تجهیزات مورد استفاده در این تخلف گفت: در این عملیات دو دستگاه موتورسیکلت متعلق به متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل شد، همچنین یک دستگاه اره موتوری نیز کشف و برای انجام مراحل قانونی به انبار اداره منابع طبیعی انتقال یافت.
محمدی ضمن قدردانی از همکاری همیاران طبیعت و نیروهای هنگ مرزی مریوان، خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگلها و عرصههای طبیعی نیازمند مشارکت عمومی است و گشتهای حفاظتی منابع طبیعی با هدف جلوگیری از تخریب، قطع درختان و تصرف غیرقانونی در اراضی ملی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان تأکید کرد: با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و سرمایههای خدادادی استان بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.
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