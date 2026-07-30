محمدی: عاملان قطع درختان بلوط در مرز مریوان دستگیر شدند

وریا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی همیاران طبیعت شهرستان مریوان مبنی بر قطع غیرمجاز درختان جنگلی بلوط در یکی از مناطق واقع در محدوده صفر مرزی این شهرستان، شناسایی و برخورد با عوامل این تخلف در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که متخلفان با هدف برداشت عسل اقدام به قطع درختان بلوط کرده بودند که پس از هماهنگی‌های لازم، عملیات مشترک نیروهای منابع طبیعی و هنگ مرزی مریوان برای شناسایی آنان آغاز شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان بیان کرد: در جریان این عملیات، گشت‌های حفاظتی به صورت محسوس و نامحسوس در منطقه افزایش یافت و مأموران منابع طبیعی با همکاری نیروهای پاسگاه هنگ مرزی توانستند متخلفان را در حین قطع درختان جنگلی شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: پس از دستگیری افراد متخلف، برای آنان پرونده قضایی تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به دادسرای شهرستان مریوان معرفی شدند.

تشدید برخورد با متخلفان عرصه‌های طبیعی

این مقام مسئول با اشاره به کشف تجهیزات مورد استفاده در این تخلف گفت: در این عملیات دو دستگاه موتورسیکلت متعلق به متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل شد، همچنین یک دستگاه اره موتوری نیز کشف و برای انجام مراحل قانونی به انبار اداره منابع طبیعی انتقال یافت.

محمدی ضمن قدردانی از همکاری همیاران طبیعت و نیروهای هنگ مرزی مریوان، خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی نیازمند مشارکت عمومی است و گشت‌های حفاظتی منابع طبیعی با هدف جلوگیری از تخریب، قطع درختان و تصرف غیرقانونی در اراضی ملی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان تأکید کرد: با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و سرمایه‌های خدادادی استان بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.