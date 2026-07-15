به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان ایران برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا، این روزها در قالب تیم‌های باشگاهی خود در تورهای بین‌المللی آسیا شرکت می‌کنند و روند آماده‌سازی‌شان را ادامه می‌دهند.



بر این اساس، علی لبیب در تورهای مختلف کشور چین حضور دارد و در رقابت‌های این کشور به میدان می‌رود.



همچنین ماندانا دهقان امروز راهی چین شد تا به همراه تیم باشگاهی خود در رقابت های معتبر این کشور شرکت کند.



از سوی دیگر، آرش میرباقری نیز به همراه تیم اسپرتوتو در تورهای بین‌المللی ترکیه حضور یافته و رقابت‌های خود را آغاز کرده است.



محمود وفایی مدیر تیم‌های ملی با اشاره به آمادگی مطلوب ملی‌پوشان گفت: خوشبختانه ورزشکاران منتخب تیم ملی با حضور مستمر در رقابت ‌های سطح بالا، شرایط خوبی دارند و امیدواریم این روند تا قهرمانی آسیا ادامه پیدا کند.