به گزارش خبرنگار مهر، امین کوپشی صبح یکشنبه در نشست ستاد بحران شهرداری بندر جاسک با موضوع آمادگی برای پدیده النینوی پاییزی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست افزایش آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با بارندگیهای احتمالی و کاهش خسارتهای ناشی از آبگرفتگی است.
وی افزود: با توجه به احتمال بارندگیهای شدید باید پیش از آغاز بارشها وضعیت کانالها، مسیرهای هدایت آب و نقاط آسیبپذیر شهر بررسی و مشکلات موجود در این مسیرها برطرف شود.
شهردار بندر جاسک با اشاره به وجود چند مسیر مهم برای هدایت روانآبها در سطح شهر، بیان کرد: کانال محله لوران در محدوده مسکن مهر، کانال غدیر، کانال محله سریگ، کانال واقع در محدوده بعد از بازار و کانال اداره بندر باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند.
کوپشی ادامه داد: هرگونه نخاله، ضایعات و موانع موجود در مسیر کانالها باید جمعآوری شود تا در زمان بارندگی، جریان آب با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به وضعیت کانال غدیر، گفت: بخشی از دال بتنی این کانال دچار ریزش شده و احتمال ایجاد انسداد در مسیر وجود دارد که باید در سریعترین زمان بررسی و نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
شهردار بندر جاسک همچنین بر بازگشایی مسیر هدایت آب در محله سرریگ تأکید کرد و گفت: سال گذشته با باز کردن مسیر آب در این محدوده روانآبها بهتر هدایت شد و این تجربه میتواند برای مدیریت بارندگیهای پیش رو مورد استفاده قرار گیرد.
کوپشی یکی دیگر از نقاط نیازمند اقدام فوری را محدوده مقابل هتل عامری عنوان کرد و افزود: وجود گودال در این محدوده موجب تجمع آب در زمان بارندگی میشود و در بارشهای شدید میتواند شرایط نامناسبی برای ساکنان و تردد ایجاد کند.
وی تصریح کرد: باید با استفاده از لودر درختان گز و موانع موجود در محله لوران پاکسازی و آبراه مناسبی ایجاد شود تا روانآبهای سرازیر شده از سمت ارتش به مسیر مشخص هدایت و از زیر پل به سمت مسکن مهر منتقل شود.
شهردار بندر جاسک، اضافه کرد: مسیر خروجی محدوده نیروی دریایی نیز باید با استفاده از تجهیزات موجود پاکسازی شود و عملیات مربوط به این بخش در روزهای آینده انجام خواهد شد.
کوپشی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه بارندگیهای گذشته، اظهار کرد: در برخی نقاط شهر با اقدامات پیشگیرانه توانستیم تا حدود زیادی از ورود آب به محلات جلوگیری کنیم و این تجربه نشان داد که اقدامات قبل از وقوع بارندگی میتواند در کاهش خسارت مؤثر باشد.
وی گفت: خدمات شهری باید وضعیت پنج تا شش کانال اصلی شهر را در همین هفته بررسی کند و به ویژه کانال غدیر و مسیرهای مستعد آبگرفتگی باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند.
شهردار بندر جاسک، تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این است که حتی در نقاطی که امکان اجرای راهکار اساسی در کوتاه مدت وجود ندارد، با اقدامات فوری و عملیاتی، حجم آبگرفتگی و مدت ماندگاری آب در محلات کاهش یابد.
کوپشی با اشاره به احتمال بارندگیهای شدید در مدت کوتاه، بیان کرد: تجربه نشان داده است که بارندگیهای پراکنده با بارشهای سنگین و متمرکز تفاوت زیادی دارند و در صورت ورود حجم زیادی از روان آب به شهر، نقاط دارای گودال و مسیرهای مسدود میتوانند با آبگرفتگی مواجه شوند.
وی همچنین بر بررسی وضعیت پمپها و سایر تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: تجهیزات و پمپهای مورد نیاز باید پیش از آغاز بارندگیها بررسی و مشکلات احتمالی آنها برطرف شود.
شهردار بندر جاسک در پایان، خاطرنشان کرد: روند اجرای مصوبات و اقدامات انجام شده باید در نشست بعدی ستاد بحران بررسی شود تا نقاط باقیمانده نیز برای مواجهه با بارندگیهای پاییزی آماده شوند.
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