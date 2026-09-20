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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

ستاد بحران شهرداری بندر جاسک برای بارندگی‌های «ال نینو» آماده‌باش شد

ستاد بحران شهرداری بندر جاسک برای بارندگی‌های «ال نینو» آماده‌باش شد

جاسک - شهردار بندر جاسک گفت: پاکسازی کانال‌ها و آماده‌سازی مسیرهای هدایت آب در نقاط آسیب‌پذیر شهر برای کاهش خسارت بارندگی‌های پاییزی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کوپشی صبح یکشنبه در نشست ستاد بحران شهرداری بندر جاسک با موضوع آمادگی برای پدیده ال‌نینوی پاییزی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست افزایش آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با بارندگی‌های احتمالی و کاهش خسارت‌های ناشی از آب‌گرفتگی است.

وی افزود: با توجه به احتمال بارندگی‌های شدید باید پیش از آغاز بارش‌ها وضعیت کانال‌ها، مسیرهای هدایت آب و نقاط آسیب‌پذیر شهر بررسی و مشکلات موجود در این مسیرها برطرف شود.

شهردار بندر جاسک با اشاره به وجود چند مسیر مهم برای هدایت روان‌آب‌ها در سطح شهر، بیان کرد: کانال محله لوران در محدوده مسکن مهر، کانال غدیر، کانال محله سریگ، کانال واقع در محدوده بعد از بازار و کانال اداره بندر باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند.

کوپشی ادامه داد: هرگونه نخاله، ضایعات و موانع موجود در مسیر کانال‌ها باید جمع‌آوری شود تا در زمان بارندگی، جریان آب با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به وضعیت کانال غدیر، گفت: بخشی از دال بتنی این کانال دچار ریزش شده و احتمال ایجاد انسداد در مسیر وجود دارد که باید در سریع‌ترین زمان بررسی و نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

شهردار بندر جاسک همچنین بر بازگشایی مسیر هدایت آب در محله سرریگ تأکید کرد و گفت: سال گذشته با باز کردن مسیر آب در این محدوده روان‌آب‌ها بهتر هدایت شد و این تجربه می‌تواند برای مدیریت بارندگی‌های پیش رو مورد استفاده قرار گیرد.

کوپشی یکی دیگر از نقاط نیازمند اقدام فوری را محدوده مقابل هتل عامری عنوان کرد و افزود: وجود گودال در این محدوده موجب تجمع آب در زمان بارندگی می‌شود و در بارش‌های شدید می‌تواند شرایط نامناسبی برای ساکنان و تردد ایجاد کند.

وی تصریح کرد: باید با استفاده از لودر درختان گز و موانع موجود در محله لوران پاکسازی و آبراه مناسبی ایجاد شود تا روان‌آب‌های سرازیر شده از سمت ارتش به مسیر مشخص هدایت و از زیر پل به سمت مسکن مهر منتقل شود.

شهردار بندر جاسک، اضافه کرد: مسیر خروجی محدوده نیروی دریایی نیز باید با استفاده از تجهیزات موجود پاکسازی شود و عملیات مربوط به این بخش در روزهای آینده انجام خواهد شد.

کوپشی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه بارندگی‌های گذشته، اظهار کرد: در برخی نقاط شهر با اقدامات پیشگیرانه توانستیم تا حدود زیادی از ورود آب به محلات جلوگیری کنیم و این تجربه نشان داد که اقدامات قبل از وقوع بارندگی می‌تواند در کاهش خسارت مؤثر باشد.

وی گفت: خدمات شهری باید وضعیت پنج تا شش کانال اصلی شهر را در همین هفته بررسی کند و به ویژه کانال غدیر و مسیرهای مستعد آب‌گرفتگی باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند.

شهردار بندر جاسک، تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این است که حتی در نقاطی که امکان اجرای راهکار اساسی در کوتاه مدت وجود ندارد، با اقدامات فوری و عملیاتی، حجم آب‌گرفتگی و مدت ماندگاری آب در محلات کاهش یابد.

کوپشی با اشاره به احتمال بارندگی‌های شدید در مدت کوتاه، بیان کرد: تجربه نشان داده است که بارندگی‌های پراکنده با بارش‌های سنگین و متمرکز تفاوت زیادی دارند و در صورت ورود حجم زیادی از روان آب به شهر، نقاط دارای گودال و مسیرهای مسدود می‌توانند با آب‌گرفتگی مواجه شوند.

وی همچنین بر بررسی وضعیت پمپ‌ها و سایر تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: تجهیزات و پمپ‌های مورد نیاز باید پیش از آغاز بارندگی‌ها بررسی و مشکلات احتمالی آنها برطرف شود.

شهردار بندر جاسک در پایان، خاطرنشان کرد: روند اجرای مصوبات و اقدامات انجام شده باید در نشست بعدی ستاد بحران بررسی شود تا نقاط باقی‌مانده نیز برای مواجهه با بارندگی‌های پاییزی آماده شوند.

کد مطلب 6952142

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