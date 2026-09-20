به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: طرح «قاضی در مدرسه» طی دو سال گذشته در مدارس استان اجرا شده و با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آموزشهای پیشگیرانه، امسال وارد سومین سال اجرای خود میشود.
وی افزود: در این طرح تلاش شده است ارتباط مستقیم و مؤثری میان جامعه دانشآموزی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا دانشآموزان ضمن آشنایی با حقوق و مسئولیتهای خود، پاسخ پرسشهای حقوقی و اجتماعی خود را از قضات و کارشناسان دریافت کنند.
پورسلیمی با اشاره به تغییرات سریع فضای اجتماعی و فناوری، گفت: یکی از اولویتهای امسال، آگاهیبخشی درباره جرائم نوظهور و آسیبهای فضای مجازی است چرا که دانشآموزان بخش قابل توجهی از اوقات خود را در فضای مجازی سپری میکنند و آشنایی آنان با تهدیدها و شیوههای سوءاستفاده مجرمان ضروری است.
وی ادامه داد: در کارگاههای امسال موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، سوءاستفاده از اطلاعات هویتی، کلاهبرداری اینترنتی، تهدید و اخاذی در فضای مجازی، انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی، آسیبهای شبکههای اجتماعی، لینکهای جعلی و شیوه صحیح مواجهه با افراد ناشناس در فضای مجازی مورد توجه قرار میگیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تأکید کرد: این برنامه صرفاً ویژه دانشآموزان نیست و والدین، مربیان و کادر آموزشی مدارس نیز از مخاطبان اصلی کارگاهها هستند؛ زیرا پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری و همراهی مدرسه و خانواده است.
وی گفت: علاوه بر موضوعات مرتبط با فضای مجازی، در این کارگاهها مباحثی مانند آسیبهای اجتماعی، خشونت، رفتارهای پرخطر، مسئولیتهای قانونی، مهارت حل اختلاف، فرهنگ گفتگو و صلح و سازش نیز متناسب با نیاز مدارس آموزش داده خواهد شد.
پورسلیمی با اشاره به تجربه دو سال گذشته در اجرای این طرح، اظهار کرد: تلاش میکنیم در سال سوم، محتوای آموزشی متناسب با مسائل روز و نیازهای واقعی دانشآموزان و خانوادهها ارائه شود و از ظرفیت قضات و کارشناسان برای پاسخگویی مستقیم به دغدغههای جامعه دانشآموزی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: پیشگیری، زمانی اثربخشتر است که آموزش آن از سنین پایین آغاز شود و در همین راستا طرح «قاضی در مدرسه»، در سال تحصیلی جدید با جدیت بیشتری در مدارس استان دنبال خواهد شد.
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