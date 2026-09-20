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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۷

سومین دوره طرح «قاضی در مدرسه» در مدارس خوزستان اجرا می‌شود

سومین دوره طرح «قاضی در مدرسه» در مدارس خوزستان اجرا می‌شود

اهواز - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از آغاز سومین دوره اجرای طرح «قاضی در مدرسه» همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: طرح «قاضی در مدرسه» طی دو سال گذشته در مدارس استان اجرا شده و با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آموزش‌های پیشگیرانه، امسال وارد سومین سال اجرای خود می‌شود.

وی افزود: در این طرح تلاش شده است ارتباط مستقیم و مؤثری میان جامعه دانش‌آموزی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های خود، پاسخ پرسش‌های حقوقی و اجتماعی خود را از قضات و کارشناسان دریافت کنند.

پورسلیمی با اشاره به تغییرات سریع فضای اجتماعی و فناوری، گفت: یکی از اولویت‌های امسال، آگاهی‌بخشی درباره جرائم نوظهور و آسیب‌های فضای مجازی است چرا که دانش‌آموزان بخش قابل توجهی از اوقات خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند و آشنایی آنان با تهدیدها و شیوه‌های سوءاستفاده مجرمان ضروری است.

وی ادامه داد: در کارگاه‌های امسال موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، سوءاستفاده از اطلاعات هویتی، کلاهبرداری اینترنتی، تهدید و اخاذی در فضای مجازی، انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی، آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، لینک‌های جعلی و شیوه صحیح مواجهه با افراد ناشناس در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تأکید کرد: این برنامه صرفاً ویژه دانش‌آموزان نیست و والدین، مربیان و کادر آموزشی مدارس نیز از مخاطبان اصلی کارگاه‌ها هستند؛ زیرا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری و همراهی مدرسه و خانواده است.

وی گفت: علاوه بر موضوعات مرتبط با فضای مجازی، در این کارگاه‌ها مباحثی مانند آسیب‌های اجتماعی، خشونت، رفتارهای پرخطر، مسئولیت‌های قانونی، مهارت حل اختلاف، فرهنگ گفتگو و صلح و سازش نیز متناسب با نیاز مدارس آموزش داده خواهد شد.

پورسلیمی با اشاره به تجربه دو سال گذشته در اجرای این طرح، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در سال سوم، محتوای آموزشی متناسب با مسائل روز و نیازهای واقعی دانش‌آموزان و خانواده‌ها ارائه شود و از ظرفیت قضات و کارشناسان برای پاسخگویی مستقیم به دغدغه‌های جامعه دانش‌آموزی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: پیشگیری، زمانی اثربخش‌تر است که آموزش آن از سنین پایین آغاز شود و در همین راستا طرح «قاضی در مدرسه»، در سال تحصیلی جدید با جدیت بیشتری در مدارس استان دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6952294

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