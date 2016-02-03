دستگیری ۴۶ متهم در طرح ضربتی پاکسازی نقاط آلوده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مجید شجاع در رابطه با این خبر گفت: در اجرای ۴۴ مرحله از طرح پاک‌سازی مناطق آلوده و مبارزه با خرده‌فروشان و معتادان متجاهر در شهرستان بیرجند تیم های عملیاتی فرماندهی انتظامی استان به محل های شناسایی‌شده اعزام شدند.

وی گفت: مأموران با بازرسی نقاط آلوده تعداد ۴۷ متهم متجاهر را دستگیر کردند که از آنان مقداری لوازم سرقتی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: در یکی از این عملیات ها در شهرستان نهبندان ۶۹۰ کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان مواد مخدر کشف شد که در این رابطه یک دستگاه خودرو ۴۰۵ و یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ شجاع تصریح کرد: فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی به‌شدت برخورد می‌کند و هیچ‌گونه اغماضی برای این افراد نخواهد بود.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و یا بی‌نظمی می‌توانند از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در بر قرای نظم و امنیت یاری کنند.

ثبت ۸۸ هزار تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از ثبت ۸۸ هزار و ۸۰۳ تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان بیرجند در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرهنگ حسن شجاعی نسب تصریح کرد: حضور به موقع در صحنه های جرم، رفتار مناسب با شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان و کسانی که آرامش و امنیت مردم را برهم می‌زنند از انتظارات به حق مردم از پلیس است.

وی با بیان اینکه جلب اعتماد و مشارکت حداکثری شهروندان سرلوحه اقدامات و ماموریت‌های پلیس قرار دارد، خاطر نشان کرد: برای حفظ نظم و یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی پیشگیری است و راهبردی متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود.

سرهنگ شجاعی نسب با اشاره به برقراری ۸۸ هزارو ۸۰۳ مورد تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ شهرستان بیرجند در ۱۰ ماهه سال جاری افزود: از این تعداد ۴۴ درصد آن عملیاتی و منجر به حضور مأموران در صحنه و ارائه خدمات پلیسی و حدود ۳۸ درصد از تماس‌ها توسط کارشناسان پلیس منجر به راهنمائی و ارشاد شد و ۱۱ درصد این تماس‌ها غیر قابل رسیدگی و ۷ درصد از آن به صورت مراجعه حضوری شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند در ادامه به تشریح فعالیت های انتظامی شهرستان بیرجند در مبارزه با مواد مخدر، سرقت و برخورد با تخلفات رانندگی در شهرستان پرداخت و بیان کرد: در ۱۰ ماهه گذشته ۳۳ در صد سرقت‌ها منجر به کشف شد و در این راستا ۴۴۶ سارق اموال مردم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: در زمینه مواد مخدر ۴۲۷ نفر از خرده فروشان و مصرف کنندگان موادمخدر نیز دستگیر شدند.