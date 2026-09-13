کمربند حفاظتی اراضی ملی مرکزی به ۱۹۶ کیلومتر افزایش یافت

عبدالحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت حفاظت و مدیریت مرزهای اراضی و مستثنیات، عملیات اجرایی ۹ کیلومتر کمربند حفاظتی در شهریور ماه سال جاری در پلاک‌های تیرآباد و قلعک ساوه با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این پروژه که با تخصیص اعتبار ۴۷۰ میلیون تومان انجام شده، بخشی از برنامه جامع استان برای توسعه کمربندهای حفاظتی است.

محمدی تصریح کرد: با تکمیل این بخش، مجموع طول کمربندهای حفاظتی حفر شده و ایجاد شده در سطح استان، با عملیات حفر کانال و ایجاد بنچ‌مارک، به ۱۹۶ کیلومتر می‌رسد.

وی ادامه داد: کمربندهای حفاظتی ابزاری کلیدی در حوزه حاکمیتی و صیانت از مالکیت عمومی محسوب می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تاکید کرد: ایجاد این خطوط، مرز دقیق میان اراضی ملی و مستثنیات را مشخص کرده و با ایجاد یک مرز فیزیکی ملموس، از هرگونه تصرف غیرقانونی، توسعه غیرمجاز و تخلفات احتمالی در اراضی دولت پیشگیری می‌کند.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی با تمرکز بر تقویت نظارت‌های میدانی و توسعه زیرساخت‌های حفاظتی، از پایداری اکوسیستم و امنیت اراضی ملی استان صیانت می کند.