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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

همزمان با دویستمین شب از شهادت قائد شهید؛

«خدا با ماست» به چاپ دوم رسید

«خدا با ماست» به چاپ دوم رسید

کتاب «خدا با ماست» با موضوع معیت الهی و ارتباط با خداوند متعال در اندیشه رهبر شهید انقلاب با تکیه بر منابع اسلامی، نوشته اکبر شریفی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که پیش‌تر روانه بازار نشر شده بود، در نوبت جدید چاپ با طرح جلدی تازه و متفاوت در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. اثر یادشده با گردآوری و دسته‌بندی بیانات شهید امام خامنه‌ای(ره) در هفت گفتار، به بررسی جایگاه، آثار، شروط و راه‌های جلب معیت و همراهی پروردگار در زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد.

کتاب «خدا با ماست» اثری پژوهشی که به بیان مفهوم ارتباط با خدا و معیت الهی در اندیشه حضرت شهید امام خامنه‌ای(ره) اختصاص دارد. نویسنده در این اثر تلاش کرده است با تکیه بر بیانات رهبر شهید انقلاب و ارجاع به منابع اصیل اسلامی اعم از آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، مجموعه‌ای منسجم و کاربردی تدوین کند.

ساختار محتوایی این اثر در هفت گفتار اصلی تنظیم شده است. این کتاب به نقش کلیدی ارتباط با خدا در ابعاد فردی و اجتماعی، از کسب آرامش و عزت نفس تا پیروزی، پایداری و تمدن‌سازی جامعه می‌پردازد. در ادامه، ویژگی‌های این پیوند و آثار معیت الهی بیان می‌شود. همچنین شروط دستیابی به همراهی پروردگار، عواقب قطعی قطع پیوند با معنویت و زمینه‌سازی انحطاط، ناامیدی و تسلط دشمن اختصاص دارد. در نهایت، عوامل درونی و بیرونی دوری از حق ریشه‌یابی شده و راهکارهای عملی آن تشریح می‌شود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

اگر کسی لذت ذکر الهی و انس با خدا را چشید، بدانید که هیچ لذت دیگری به دهانش مزه نمی‌کند. همه این لذت‌های زودگذر دنیا، حتی عالی‌ترین این لذات، به نظرش بچگانه می‌آید. آن کسانی که اهل این چیزها هستند، آن‌ها صادق‌اند و به ما این چیزها را گفته‌اند. هرکسی هم ممکن است بالاخره در مدت عمرش، کم‌وبیش توفیقی پیدا کند و لذت ذکر الهی را لحظه‌ای درک کند.

چاپ دوم کتاب «خدا با ماست» نوشته اکبر شریفی در ۲۵۴ صفحه و با قیمت ۵۲۰ هزار تومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 6949091
زهرا اسكندری

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