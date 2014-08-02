نماینده فوتبال ساحلی سمنان در لیگ برتر شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ضمن بیان اینکه در هفته اول از دور برگشت مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر کشور، تیم فوتبال ساحلی سمنان مهمان ملوان بندرگز بود اظهار داشت: این بازی در وقت قانونی با تساوی هفت – هفت پایان یافت اما در وقت اضافه، میزبان توانست گلی به ثمر برساند و بازی با نتیجه هشت بر هفت به سود ملوان به پایان رسید.

وی تصریح کرد: بازی هفته بعد تیم هف جمعه 17 مرداد در سمنان و مقابل ملوان بندر انزلی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین از کسب جواز حضور دو تیم از گرمسار و شاهرود در مسابقات دسته سه فوتسال بانوان کشور خبر داد و گفت: روز شنبه در پایان رقابت های فوتسال بانوان استان که به صورت دوره ای به میزبانی شاهرود برگزار شد، تیم آیسان گرمسار با کسب شش امتیاز و با تفاضل گل بیشتر مقام قهرمانی را کسب کرد و تیم های کیان شاهرود، سمنان جوان و کوثر دامغان، دوم تا چهارم شدند.

علیزاده در خاتمه افزود: به این ترتیب تیم های آیسان گرمسار و کیان شاهرود جواز حضور در مسابقات فوتسال بانوان لیگ دسته سوم کشور در فصل 94-93 را کسب کردند.