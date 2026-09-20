اجرای برنامه جامع خدمات سرطان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اجرای الگوی جامع و یکپارچه خدمات سرطان را با هدف ارتقای سلامت و کاهش مرگومیر ناشی از این بیماری آغاز کرد.
محمدرضا میرادی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این برنامه با هدف یکپارچهسازی خدمات و مراقبتهای سرطان از مرحله پیشگیری و شناسایی زودهنگام تا مراقبتهای تسکینی و حمایتی اجرا میشود.
وی افزود: برنامه جامع غربالگری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر سه سرطان شایع پستان، دهانه رحم و کولورکتال (روده بزرگ) تمرکز دارد و گروههای هدف عمدتاً افراد ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند که با ورود به دوره میانسالی، نیازمند بررسیهای دورهای و غربالگری قرار میگیرند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان گفت: شناسایی بیماری در مراحل اولیه میتواند در افزایش اثربخشی درمان، کاهش هزینههای درمانی و حفظ کیفیت زندگی بیماران نقش مؤثری داشته باشد.
میرادی هدف این برنامه را ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیرانه و تشخیصی و دنبال کردن مسیر مراقبت بیماران از پیشگیری تا مراحل حمایتی عنوان کرد.
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