به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جارو کشیدن روزانه، جمع کردن گردوغبار و رسیدگی مداوم به کف خانه، برای بسیاری از افراد به کاری زمان‌بر تبدیل شده است. جارو رباتیک‌های جدید تلاش می‌کنند این فرآیند را تا حد زیادی خودکار کنند. این دستگاه‌ها با کمک سنسورها، نقشه‌برداری و الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند مسیر حرکت خود را پیدا کنند، بعضی موانع را تشخیص دهند و برنامه نظافت را بر اساس شرایط محیط تنظیم کنند.

در مدل‌های مدرن ۲۰۲۶، هوش مصنوعی نقش پررنگ‌تری در نحوه حرکت و مدیریت نظافت دارد. اما این فناوری دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟ جاروهای رباتیک جدید چه تفاوتی با نسل‌های قدیمی دارند و هنگام خرید باید به کدام قابلیت‌ها توجه کرد؟ در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

هوش مصنوعی در جارو رباتیک چه کاری انجام می‌دهد؟

هوش مصنوعی در جارو رباتیک فقط به معنی حرکت خودکار دستگاه نیست. مدل‌های پیشرفته با استفاده از سنسورها، دوربین و سیستم‌های نقشه‌برداری، محیط را بررسی می‌کنند و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده مسیر نظافت را انتخاب می‌کنند. البته سطح این قابلیت‌ها در همه مدل‌ها یکسان نیست و به سخت‌افزار و نرم‌افزار هر دستگاه بستگی دارد.

تشخیص موانع: بعضی مدل‌ها می‌توانند وسایلی مانند کابل، کفش و اسباب‌بازی را تشخیص دهند و از برخورد با آن‌ها جلوگیری کنند.

نقشه‌برداری از خانه: دستگاه محیط را اسکن می‌کند و نقشه‌ای از اتاق‌ها و مسیرهای قابل نظافت می‌سازد.

برنامه‌ریزی مسیر: جارو به جای حرکت تصادفی، مسیر خود را برای پوشش بهتر سطح تنظیم می‌کند.

تشخیص سطوح مختلف: مدل‌های پیشرفته می‌توانند تفاوت میان فرش و کف سخت را تشخیص دهند و عملکرد خود را متناسب با سطح تغییر دهند.

مدیریت اتاق‌ها: در مدل‌های مجهز به نقشه هوشمند، می‌توان نظافت یک اتاق یا محدوده مشخص را از طریق اپلیکیشن انتخاب کرد.

تشخیص میزان آلودگی: برخی دستگاه‌ها می‌توانند در صورت تشخیص آلودگی بیشتر، یک ناحیه را دوباره یا با شدت بالاتر تمیز کنند.

بهینه‌سازی نظافت: اطلاعات نقشه و وضعیت محیط به دستگاه کمک می‌کند مسیر حرکت و زمان نظافت را بهتر مدیریت کند.

جارو رباتیک‌های ۲۰۲۶ چه تفاوتی با مدل‌های قدیمی دارند؟

تفاوت جارو رباتیک‌های جدید با نسل‌های قدیمی فقط در قدرت مکش نیست. پیشرفت سنسورها، سیستم‌های ناوبری و نرم‌افزار باعث شده مدل‌های جدید بتوانند محیط خانه را بهتر بشناسند و با دخالت کمتری از طرف کاربر نظافت را انجام دهند. البته همه مدل‌های ۲۰۲۶ از امکانات یکسانی برخوردار نیستند و باید مشخصات هر دستگاه را جداگانه بررسی کرد.

قابلیت جارو رباتیک‌های قدیمی‌تر جارو رباتیک‌های مدرن ۲۰۲۶ مسیریابی حرکت با الگوهای ساده و گاهی نامنظم مسیریابی دقیق‌تر با نقشه‌برداری و الگوریتم‌های هوشمند نقشه خانه در بسیاری از مدل‌ها محدود یا وجود نداشت ساخت نقشه دقیق‌تر و مدیریت اتاق‌ها در مدل‌های مجهز تشخیص موانع برخورد با بعضی وسایل و تغییر مسیر پس از برخورد تشخیص برخی موانع پیش از برخورد با کمک دوربین و سنسورها نظافت اتاق‌ها کنترل محدودتر روی محدوده نظافت امکان انتخاب اتاق یا محدوده مشخص در مدل‌های پیشرفته تشخیص سطح عملکرد تقریباً یکسان روی سطوح مختلف تشخیص بهتر فرش و کف سخت در برخی مدل‌ها کنترل دستگاه دکمه‌های روی دستگاه یا ریموت در بعضی مدل‌ها کنترل و برنامه‌ریزی از طریق اپلیکیشن در بسیاری از مدل‌ها برنامه‌ریزی نظافت امکانات محدودتر تنظیم زمان، محدوده و برنامه نظافت با جزئیات بیشتر تخلیه مخزن معمولاً نیازمند تخلیه دستی ایستگاه تخلیه خودکار در برخی مدل‌های پیشرفته میزان دخالت کاربر نیاز بیشتر به کنترل و جابه‌جایی دستگاه خودکارسازی بیشتر فرآیند نظافت مدیریت مسیر امکان گیر کردن در بعضی نقاط شناسایی بهتر مسیرهای قابل عبور و مناطق ممنوعه در مدل‌های جدید





مهم‌ترین قابلیت‌های هوشمند جارو رباتیک

هوشمندی در بهترین برندها مانند جارو رباتیک روبوراک فقط به حرکت خودکار محدود نمی‌شود. مدل‌های پیشرفته با ترکیب سنسورها، دوربین، سیستم نقشه‌برداری و نرم‌افزار، اطلاعات بیشتری از محیط دریافت می‌کنند و بر اساس آن مسیر و نحوه نظافت را تنظیم می‌کنند. البته نوع و دقت این قابلیت‌ها در مدل‌های مختلف یکسان نیست.

تشخیص موانع

یکی از کاربردهای مهم سیستم‌های هوشمند، شناسایی موانع موجود روی زمین است. جاروهای رباتیک پیشرفته می‌توانند با استفاده از دوربین و سنسورهای مختلف، بعضی وسایل را پیش از برخورد تشخیص دهند و مسیر خود را تغییر دهند. کابل، کفش، اسباب‌بازی، پایه صندلی و برخی وسایل کوچک نمونه‌هایی از موانعی هستند که ممکن است توسط این سیستم‌ها شناسایی شوند. این قابلیت احتمال گیر کردن دستگاه یا برخورد با وسایل را کاهش می‌دهد.

نقشه‌برداری هوشمند خانه

جارو رباتیک برای نظافت منظم خانه باید بداند کجا قرار دارد و چه قسمت‌هایی را تمیز کرده است. مدل‌های مجهز به سیستم نقشه‌برداری، محیط را اسکن کرده و نقشه‌ای از خانه ایجاد می‌کنند. در بسیاری از این مدل‌ها می‌توان اتاق‌ها را از داخل اپلیکیشن مشخص کرد، برای قسمت‌های خاص محدوده ممنوعه تعیین کرد یا تنها یک اتاق را برای نظافت انتخاب کرد. این قابلیت به‌خصوص در خانه‌های بزرگ، امکان مدیریت دقیق‌تر برنامه نظافت را فراهم می‌کند.

تشخیص فرش و تغییر عملکرد

وجود فرش و کف سخت در یک خانه می‌تواند به عملکرد جارو رباتیک مربوط باشد. برخی مدل‌های پیشرفته می‌توانند تغییر سطح را تشخیص دهند و متناسب با آن، عملکرد دستگاه را تغییر دهند. برای مثال، دستگاه ممکن است هنگام رسیدن به فرش، قدرت مکش را افزایش دهد. در مدل‌های دارای تی‌کشی نیز تشخیص فرش می‌تواند برای جلوگیری از خیس شدن آن اهمیت داشته باشد. نوع واکنش دستگاه به سطح، به طراحی و قابلیت‌های هر مدل بستگی دارد.

یادگیری الگوی نظافت

برخی جاروهای رباتیک از اطلاعات مربوط به نقشه، مسیرهای طی‌شده و برنامه‌های قبلی برای مدیریت بهتر نظافت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، بهتر است به جای اینکه بگوییم «جارو رباتیک خانه را یاد می‌گیرد»، بگوییم دستگاه می‌تواند بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، برنامه و مسیر نظافت را بهینه‌تر کند. میزان این قابلیت نیز به نرم‌افزار و امکانات مدل موردنظر بستگی دارد.

مدیریت نظافت از طریق اپلیکیشن

در بسیاری از مدل‌های جدید، کنترل جارو فقط به دکمه‌های روی دستگاه محدود نیست. کاربر می‌تواند از طریق اپلیکیشن، زمان شروع نظافت را تعیین کند، اتاق خاصی را انتخاب کند، نقشه خانه را مدیریت کند و در مدل‌های مجهز، تنظیمات مربوط به مکش یا تی‌کشی را تغییر دهد. در نتیجه، جارو رباتیک می‌تواند بخشی از برنامه نظافت خانه را بدون نیاز به حضور مداوم کاربر انجام دهد.

هنگام خرید جارو رباتیک هوشمند به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب جارو رباتیک فقط بر اساس ظاهر یا عبارت «هوش مصنوعی» درست نیست. قبل از خرید، قابلیت‌های دستگاه را متناسب با خانه و نیاز خود بررسی کنید.

قدرت مکش: برای جمع‌آوری گردوغبار، مو و ذرات روی سطوح مختلف اهمیت دارد.

سیستم ناوبری: مدل‌های دارای نقشه‌برداری دقیق، مسیر منظم‌تری را طی می‌کنند.

تشخیص موانع: برای خانه‌هایی که کودک، حیوان خانگی یا وسایل مختلف روی زمین دارند، کاربردی است.

تی‌کشی: کیفیت تی‌کشی و نحوه کنترل میزان آب را بررسی کنید.

باتری: برای خانه‌های بزرگ، ظرفیت باتری و مساحت قابل نظافت اهمیت بیشتری دارد.

مخزن و تخلیه خودکار: مخزن بزرگ‌تر و ایستگاه تخلیه خودکار، نیاز به دخالت روزانه را کمتر می‌کند.

عملکرد روی فرش: مطمئن شوید دستگاه برای نوع فرش و کف خانه شما مناسب است.

اپلیکیشن و نقشه: امکان تعیین اتاق، محدوده ممنوعه و زمان‌بندی نظافت، کنترل دستگاه را ساده‌تر می‌کند.

گارانتی و اصالت کالا: خدمات پس از فروش و اعتبار فروشنده را هم در کنار مشخصات فنی در نظر بگیرید.

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