محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اواسط وقت امروز (۲۹ شهریور) رطوبت و شرجی در سواحل، نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی خوزستان تداوم خواهد یافت.

وی افزود: طی بعدازظهرهای امروز تا سه‌شنبه، سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: تا فردا روند کاهش دما و سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ملایم دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت سه‌شنبه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته هویزه با دمای ۴۸.۲ درجه و ایذه با ۲۰.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۲ و کمینه دمای ۲۵.۷ درجه سانتی‌گراد رسید.