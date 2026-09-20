به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال در استان بوشهر متناسب با روزشمار این هفته و با مشارکت همه رده‌های بسیج و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد و تلاش شده است برنامه‌ها با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه، بسیجیان، گروه‌های جهادی و مردم در نقاط مختلف استان اجرا شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر برگزاری یادواره‌های شهدا، تجمعات و اجتماعات شبانه و برنامه‌های فرهنگی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: زنگ مقاومت نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس استان برگزار خواهد شد.

غضنفری ادامه داد: برنامه‌های آموزشی و امدادی نیز در هفته دفاع مقدس امسال پیش‌بینی شده و تلاش کرده‌ایم برای گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه برنامه‌های متناسب طراحی شود تا همه مردم بتوانند در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

روایت میدان با محوریت کنگره شهدا

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط متفاوت امسال، موضوع «روایت میدان» به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم واقعیت‌های میدان، ارزش‌های دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مقاومت و ایستادگی مردم ایران به شیوه‌ای مناسب برای جامعه تبیین و روایت شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اظهار کرد: تاکنون مردم در روایت میدان حضور مؤثری داشته‌اند و امسال نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت برنامه‌های هفته دفاع مقدس، این روایت را با رویکردی متناسب با شرایط روز دنبال کنیم.

غضنفری خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰۰ برنامه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، امدادی، سازندگی و محرومیت‌زدایی در سطح استان بوشهر پیش‌بینی شده است که با مشارکت اقشار مختلف مردم و بسیجیان در محلات و مناطق مختلف اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر محوریت کنگره شهدای استان در برنامه‌های امسال گفت: تمامی این برنامه‌ها با رویکرد کنگره شهدا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و تلاش داریم یاد و نام شهیدان در بخش‌های مختلف برنامه‌های هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: فرهنگ دفاع مقدس، مقاومت، ایستادگی، خودباوری، ایمان و اراده ملت ایران باید برای نسل‌های مختلف بازگو شود؛ چرا که این مؤلفه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حرکت جامعه در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف بلند کشور باشد.

غضنفری همچنین بر نقش رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید با نگاه و رویکرد کنگره شهدا، برنامه‌های این هفته را روایت و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به کار گیرند.