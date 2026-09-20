شیراز در مسیر میزبانی جایزه جهانی ادبیات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رنجبر صبح یکشنبه در آیین رونمایی پوستر و نشست خبری جشنواره ملی شعر آیات که در جوار آرامگاه حافظ گفت: شیراز با پیشینه‌ای غنی در شعر و ادب و برخورداری از میراث چهره‌هایی همچون سعدی، حافظ و ملاصدرا، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از مراجع جریان‌های ادبی برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه ادبی شیراز در میان اهالی فرهنگ و ادب جهان افزود: توجه ادیبان و پژوهشگران به میراث مکتوب این دیار، ظرفیت مهمی برای تعریف و برگزاری رویدادهای ادبی در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: رایزنی‌ها برای ایجاد یک پایلوت و مبدا جایزه جهانی ادبیات در شیراز در حال انجام است و تلاش می‌شود ظرفیت‌های موجود فرهنگی برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.

رنجبر ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی این رویداد بتواند زمینه‌ساز برگزاری برنامه‌های بزرگ‌تر ادبی در سطح بین‌المللی و تقویت جایگاه شیراز در جریان‌های جهانی شعر و ادبیات شود.