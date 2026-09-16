آمادگی آبفا برای تأمین آب مروست در شرایط بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار اظهار کرد: برای افزایش پایداری شبکه و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای آبرسانی، تمهیدات مختلفی در شهرستان مروست اجرا شده است.
وی افزود: یک دستگاه دیزل ژنراتور در یکی از چاههای مروست راهاندازی و ذخیره سوخت گازوئیل نیز برای شرایط اضطراری پیشبینی شده است.
مدیرعامل آبفا استان یزد ادامه داد: برای تقویت ظرفیت آبرسانی سیار، ۶ دستگاه تانکر ثابت سه هزار لیتری تهیه و برای استقرار در روستاهای شهرستان در نظر گرفته شده است.
علمدار گفت: سیستمهای پایش تصویری اداره و تأسیسات سرویس و رفع عیب شده، دربهای استاندارد برای مخازن روستایی نصب و برای حفاظت از مخازن، نگهبانی شبانهروزی و کشیک ۲۴ ساعته در اداره و مخازن شهر مروست برقرار شده است.
وی با اشاره به اقدامات فنی انجامشده افزود: بهسازی و حفر گالری چهار حلقه چاه روستایی، تعویض پمپ چاه شماره پنج مروست و تکمیل خط انتقال آب دو شهر مروست به طول سه کیلومتر از دیگر اقدامات انجامشده برای تقویت پایداری تأمین آب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از تعویض پمپ ایستگاه پمپاژ روستای کرخنگان و آمادهباش خودروها و تجهیزات عملیاتی آبفا برای شرایط بحران خبر داد.
علمدار خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی با فرماندار و بخشداران مروست برای تأمین امنیت چاهها و تأسیسات و بررسی راهکارهای تأمین آب در شرایط بحران برگزار شده است.
نظر شما