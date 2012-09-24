برگزاری یک دوره مسابقات کاراته و دفاع شخصی ویژه پاسداران سپاه ناحیه لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که در سالن شایان پارک فجر شهرستان لنگرود برگزار شد، نفرات حاضر ضمن مبارزه در بخش کاراته و اجرای فرم و همچنین دفاع شخصی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان به نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

برگزاری رزمایش دفاع از کوی و برزن در بخش کومله لنگرود

همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش دفاع از کوی و برزن در بخش کومله لنگرود برگزار شد، در این رزمایش که از سوی حوزه مقاومت بسیج شهید چمران کومله و با حضور بسیجیان این حوزه در مسجد بخش کومله برگزار شد، بسیجیان حاضر در این رزمایش آموزشهای لازم را فرا گرفته و با اصول دفاع از کوی و برزن آشنا شدند.

برگزاری یک دوره مسابقات فوتبال ساحلی بین بسیجیان لنگرود

همزمان با هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقه فوتبال ساحلی از سوی سپاه ناحیه لنگرود در ساحل چمخاله شهرستان لنگرود برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیمهای شرکت کننده از هشت حوزه مقاومت محلات و دو حوزه اقشاری سپاه ناحیه لنگرود در میان تشویق جمع زیادی از بسیجیان حاضر با هم به رقابت پرداختند، درپایان این مسابقات به تیمهای اول تا سوم جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.

برگزاری مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی صالحین بخش کومله لنگرود

همزمان با هفته دفاع مقدس کلنگ ساخت سالن ورزشی صالحین بخش کومله لنگرود با حضور فرماندهی سپاه ناحیه و جمعی از مسئولان این شهرستان به زمین زده شد.

همچنین با به ثمر رسیدن و ساخت این سالن ورزشی مکان مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت و انجام فعالیتهای ورزشی برای نوجوانان و جوانان فراهم خواهد شد.

افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر دفاع مقدس در فومن

به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و کانون جوانان بسیج سپاه ناحیه فومن نمایشگاه عکس و پوستر دفاع مقدس در میدان ولیعصر (عج) این شهرفومن برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف یادآوری خاطره شهدا و رشادتهای آنها برای نسل جدید وجوان جامعه منعقد شده است، در مراسم افتتاح این نمایشگاه فرمانده سپاه فومن، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و جمعی از مسئولان شهر حضور داشتند.

برگزاری 70 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در فومن

فرمانده سپاه ناحیه فومن ضمن تبریک فرارسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس از برگزاری بیش از 70 برنامه در هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شهرستان فومن خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی توشه ضمن اشاره به اجتماع بزرگ بسیجیان و گردان های عاشورا و الزهرا (س) در میدان ولیعصر(عج) با حضور خانواده های معظم شهدا، مسئولان و آحاد مردم در این هفته، همایش بزرگ نخبگان بسیجی و رزمنده، یادواره شهدا، مسابقات ورزشی، شب خاطره، تجلیل از زنان ایثارگر را از دیگر برنامه های سپاه ناحیه فومن درهفته دفاع مقدس عنوان کرد.