حمایت کمیته امداد فشافویه از ۵۰۰ خانواده نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم ضیایی، از توزیع بیش از ۲۷۰ بسته تحصیلی به ارزش یک میلیارد تومان میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد بخش فشافویه خبر داد.

رئیس کمیته امداد بخش فشافویه در تشریح فعالیت‌های این نهاد در این بخش اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۰ خانوار در بخش فشافویه تحت پوشش حمایت‌های مستقیم کمیته امداد قرار دارند که رسیدگی به مسائل معیشتی، درمانی و تحصیلی آنان نیازمند همراهی مستمر خیران و مردم نیکوکار است.

وی با بیان اینکه حمایت از نیازمندان تنها یک وظیفه اداری نیست، افزود: دستگیری از خانواده‌های کم‌برخوردار، یک مسئولیت اجتماعی و انسانی است و هر فرد می‌تواند متناسب با توانمندی خود در این مسیر الهی سهیم باشد.

ضیایی با تأکید بر اینکه توجه به آینده کودکان و فراهم کردن زیرساخت‌های رشد و تحصیل آنان در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است، گفت: در راستای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش، ۲۷۰ بسته تحصیلی به ارزش مجموعاً یک میلیارد تومان تهیه و در تمامی رده‌های سنی و مقاطع تحصیلی توزیع شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از خیرانی که تاکنون یاری‌رسان این نهاد بوده‌اند، تصریح کرد: امیدواریم با تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و نهادینه‌سازی مشارکت‌های مردمی، شاهد افزایش حمایت‌های اجتماعی برای رفع نیازهای اساسی خانواده‌های تحت پوشش باشیم.