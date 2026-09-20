پایداری هوای قزوین تا چند روز آینده

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، شرایط جوی استان قزوین طی چند روز آینده پایدار است و آسمان اغلب مناطق صاف و آفتابی خواهد بود.

وی افزود: پدیده غالب جوی امروز در استان، وزش باد به صورت گاه‌گاهی است که در برخی مناطق می‌تواند با گرد و غبار محلی همراه شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: در مناطق غربی استان احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید وجود دارد و لازم است در این مناطق نسبت به تغییرات سرعت باد توجه بیشتری شود.

آخوندی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، برای امروز و فردا کاهش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.