«ایستاده با گرگ» نامزد جایزه بهترین مستند از جشنواره هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ‌های سینمایی، مستند و فیلم کوتاه احمدآباد AIFF هند در تاریخ ۱ الی ۴ اکتبر ۲۰۲۶ مصادف با ۹ تا ۱۲ مهر برگزار می شود.

فیلم مستند «ایستاده با گرگ» به کارگردانی سعید نبی و مریم خدیوی در ادامه حضور بین‌المللی خود نامزد دریافت بهترین فیلم مستند هفدهمین جشنواره احمدآباد AIFF ۲۰۲۶ هند شده است و برای دریافت عنوان بهترین فیلم مستند در مرحله نهایی این جشنواره رقابت خواهد کرد.

هیئت داوارن این جشنواره ضمن تقدیر از سعید نبی و مریم خدیوی کارگردانان این فیلم در یادداشتی برای نامزدی آن نوشته اند:

داستان‌پردازی و خلاقیت شما واقعا هیئت داوران ما را تحت تأثیر قرار داده است. در این جشنواره معتبر جهانی فیلم هایی از سینمای ایران، آمریکا، هند، کره ، چین، فرانسه، آلمان، ترکیه، ایتالیا، روسیه، انگلستان، ژاپن، هلند و بسیاری از کشورهای دیگر اکران دارند و رقابت می کنند.

در توضیحات این جشنواره که در احمدآباد هند برگزار می شود آمده است:

این جشنواره جهانی با دریافت بیش از ۳۰۰۰ فیلم از سراسر جهان در ژانر های مختلف تلاش دارد تا تبادل جهانی ایده ‌ها و داستان ‌ها را ترویج دهد، استعدادهای آنها را به سینمای معاصر، هنر و فیلمسازان نوظهور نمایش داده و تثبیت کند.

اداره‌کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما عرضه بین‌المللی این فیلم را برعهده دارد.

مستند دراماتیک «ایستاده با گرگ» داستان واقعی زندگی هادی جلالی محیط‌بانی است که بیش از ۹۹ ساچمه از سمت شکارچیان به او شلیک شده و از این ساچمه‌های سربی که به بدنش اصابت کرده همچنان در بدنش ماندگار است. وی که از ریاست جمهوری وقت نشان لیاقت فداکاری دریافت کرده در روستا و شهرش بسیار غریب است ... .

این فیلم مستند را سعید نبی و مریم خدیوی بروجنی کارگردانی کرده، آرش زاهدی اصل تدوین، مهران فردپور فیلمبرداری، حبیب الله محمدی صدابرداری و بهروز شهامت طراحی صدا و صداگذاری کرده است.