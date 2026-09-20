فرماندار بردسکن:توسعه فرهنگی در کنار پیشرفت آموزشی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد ظهر یکشنبه در جلسه توجیهی مدیران مدارس شهرستان بردسکن، با قدردانی از تلاش فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش اظهار کرد: کسب رتبه‌های خوب در کنکور و موفقیت‌های آموزشی، نتیجه زحمات مدیران، معلمان و مجموعه تعلیم و تربیت است و باید این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.

فرماندار بردسکن افزود: در کنار دستاوردهای آموزشی، لازم است فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نیز با جدیت دنبال شود تا دانش‌آموزان علاوه بر موفقیت علمی، برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده شوند.

وی از پیگیری برای برگزاری دوره‌های توسعه فردی در شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنم زمینه برگزاری این دوره‌ها فراهم شود و در صورت استقبال مدیران و فرهنگیان، از حضور و مشارکت آنان در این برنامه‌ها استقبال خواهیم کرد.

صفرنژاد با بیان اینکه مهارت‌های فردی می‌تواند در مسیر زندگی و آینده افراد نقش مؤثری داشته باشد، بر ضرورت تقویت همزمان آموزش، تربیت و مهارت‌های اجتماعی و فردی تأکید کرد.

فرماندار بردسکن در ادامه با اشاره به تغییر شرایط فعالیت‌های آموزشی در سال‌های اخیر بیان کرد: شیوع کرونا، ناترازی انرژی و شرایط جنگی اخیر از جمله عواملی بوده‌اند که روند برگزاری کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و مجموعه آموزش و پرورش باید متناسب با این شرایط، شیوه‌های جدید را مورد استفاده قرار دهد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی صرفاً انتقاد کردن نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند و ممکن است در نهایت دانش‌آموزان متضرر شوند؛ بنابراین با همکاری و استفاده از روش‌های نوین آموزشی می‌توان فرآیند تعلیم و تربیت را با وجود محدودیت‌ها استمرار داد.

صفرنژاد انعطاف‌پذیری در روش‌های آموزشی را یکی از ضرورت‌های شرایط فعلی دانست و گفت: مدیران و فرهنگیان باید متناسب با شرایط موجود، از روش‌های جدید و ظرفیت‌های در اختیار خود برای ادامه مطلوب فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده کنند.

فرماندار بردسکن همچنین با اشاره به احتمال بروز مشکلات در حوزه انرژی و بارندگی در سال پیش‌رو، بر ضرورت آمادگی مدیران مدارس برای پیشگیری از خسارت تأکید کرد.

وی افزود: مدیران مدارس شهری و روستایی در صورت مشاهده شرایطی که احتمال آسیب به فضاهای آموزشی را افزایش می‌دهد، باید از ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری و کاهش خسارت استفاده کنند.

صفرنژاد با اشاره به احتمال تشدید سرما و محدودیت‌های ناشی از آن اظهار کرد: ممکن است در برخی مقاطع نیاز باشد از شیوه‌های جایگزین آموزشی استفاده شود و ضروری است مدارس از هم‌اکنون برای چنین شرایطی آمادگی داشته باشند.

فرماندار بردسکن خاطرنشان کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط است و با همدلی مدیران، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت مشکلات و استمرار فعالیت‌های آموزشی استفاده کرد.