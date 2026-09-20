به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سمیعی نژاد در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران درباره احتمال اجرای فاز توسعه یک شرکت بزرگ و مطرح فولادی در منطقه کاشان با توجه به شرایط کویری منطقه، محدودیت منابع آبی و مسائل زیستمحیطی اظهار کرد: صنایع هایتک موردنظر در این مجموعه، بر تولید ورقهای با ارزش افزوده بالا و کممصرف از نظر آب متمرکز هستند.
وی افزود: قرار است این شرکت فولادی در منطقه کاشان در زمینه تولید ورقهای الکتریکی و ورقهای خاص مورد استفاده در ترانسفورماتورها و سایر محصولات با فناوری بالاتر سرمایهگذاری کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه این طرح را نمیتوان «فاز توسعه این شرکت فولادی» به معنای ایجاد واحدهای جدید ذوب و فولادسازی دانست، تصریح کرد: در این مجموعه ذوب انجام نمیشود و قرار نیست مواد اولیه خارج از استاندارد مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه آلیاژبندی و فرآوری مواد و تبدیل آنها به ورقهایی با ارزش افزوده بالاتر انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به دغدغههای مطرحشده درباره پیامدهای زیستمحیطی این سرمایهگذاری نیز گفت: تمام طرحهایی که در منطقه اجرا میشوند باید الزامات و سیاستهای محیط زیستی را رعایت کنند.
سمیعی نژاد با اشاره به اجرای طرحهای مرتبط با بازچرخانی پساب در کاشان خاطرنشان کرد: امروز در حال اجرای طرحهای زیستمحیطی و بازچرخانی پساب هستیم و نمیتوان با ایجاد یک صنعت غیربهداشتی یا غیراستاندارد، این اقدامات را تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین مجوزهای صادرشده برای صنایع نیز باید مبتنی بر رعایت کامل الزامات زیستمحیطی باشد.
وی درباره فعالیت معادن و صنایع موجود در منطقه و موضوع آلایندگی آنها نیز اظهار کرد: هر صنعتی ممکن است بخشی از عوارض و آلایندگیهای خاص خود را داشته باشد و باید برای مدیریت این آثار، الزامات قانونی و زیستمحیطی رعایت شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارن همچنین با اشاره به عوارض حاصل از آلایندگی صنایع و معادن گفت: عوارضی که از این بخشها دریافت میشود باید در راستای توسعه زیرساختهای زیستمحیطی شهرستانها هزینه شود.
وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: آنچه درباره سرمایهگذاری این شرکت فولادی در کاشان مطرح است، فاز توسعه آن به معنای ایجاد واحد ذوب نیست؛ بلکه یک صنعت با ارزش افزوده بالاتر و در حوزه محصولات هایتک است که در آن، مواد اولیهای که از محل ذوب تأمین شده، در کاشان آلیاژبندی و به ورقهای خاص و با ارزش افزوده بالاتر تبدیل میشود.
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