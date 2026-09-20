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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

ورود سومین دکل حفاری جدید به آب‌های سرزمینی ایران

ورود سومین دکل حفاری جدید به آب‌های سرزمینی ایران

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود سومین دکل حفاری دریایی جدید به آب‌های سرزمینی کشور در دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود سومین دکل حفاری دریایی جدید به آب‌های سرزمینی کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با ورود این دکل، شمار دکل‌های حفاری مستقر در طرح‌های این شرکت به ۱۳ دستگاه افزایش یافت.

دهقانی افزود: افزایش تعداد دکل‌های فعال در میدان‌های فراساحلی به معنای افزایش ظرفیت اجرایی برای تحقق برنامه‌های حفاری، تسریع عملیات توسعه‌ای و فراهم‌کردن امکان مدیریت هم‌زمان پروژه‌های متعدد در پهنه عملیاتی خلیج فارس است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود سومین دکل حفاری دریایی جدید به آب‌های سرزمینی کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با ورود این دکل، شمار دکل‌های حفاری مستقر در طرح‌های این شرکت به ۱۳ دستگاه افزایش یافت.

دهقانی افزود: ورود این دکل، حاصل ماه‌ها تلاش مستمر، پیگیری‌های شبانه‌روزی و عبور موفق از مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و موانع فنی، قراردادی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، دریایی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه در ماه‌های اخیر گفت: از زمان تأمین این دکل حفاری و آغاز فرایند انتقال تا ورود به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، فقط حدود دو ماه زمان صرف شد، حال‌آنکه انجام عملیاتی با این ابعاد و پیچیدگی حتی در شرایط عادی نیز نیازمند هماهنگی‌های گسترده بین مجموعه‌های فنی، مالی، قراردادی، دریایی، لجستیکی و بین‌المللی است.

ورود دکل دریایی جدید با حمایت‌های مستمر وزیر نفت

دهقانی هدف از تأمین این دکل حفاری دریایی را تقویت ظرفیت عملیاتی ناوگان حفاری و پشتیبانی از برنامه‌های نگهداشت تولید شرکت نفت و گاز پارس برشمرد و گفت: این عملیات در مقطعی که کشور با مجموعه‌ای از فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دشواری‌های نقل‌وانتقال منابع مالی، محدودیت‌های بانکی، پیچیدگی‌های بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین شرایط خاص امنیتی و منطقه‌ای ناشی از پشت‌سرگذاشتن دو جنگ تحمیلی روبه‌رو بود، انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، فرایند تأمین و انتقال دکل متوقف نشد و با پیگیری مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، مسیر اجرایی پروژه تا ورود موفق دکل حفاری به آب‌های کشور ادامه یافت.

دکل جدید؛ دریچه‌ای به فناوری‌های روزآمد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تقویت ناوگان حفاری یکی از الزام‌های استمرار عملیات توسعه‌ای و نگهداشت تولید در طرح‌های میدان‌های مشترک است، تصریح کرد: دکل حفاری جدید، سومین دکلی است که در چارچوب برنامه تقویت ناوگان حفاری شرکت نفت و گاز پارس از خارج از کشور تأمین و با برخورداری از فناوری‌های روز، به ظرفیت عملیاتی حفاری طرح‌های گازی در خلیج فارس افزوده شده است.

دهقانی افزود: ورود این دکل، در کنار دکل‌های فعال موجود، ظرفیت اجرایی شرکت را برای پیشبرد برنامه‌های حفاری، توسعه چاه‌ها، نگهداشت تولید میدان پارس جنوبی و اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه میدان‌های مشترک گازی خلیج فارس افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری و توان عملیاتی تجهیزات حفاری در پروژه‌های دریایی گفت: در عملیات حفاری فراساحل، برخورداری از تجهیزات به‌روز و متناسب با الزام‌های فنی عملیات، یکی از مؤلفه‌های مهم در افزایش بهره‌وری، کاهش زمان عملیات و اجرای ایمن و اثربخش برنامه‌های حفاری است؛ بنابراین تأمین دکل‌های مجهز و به‌روز بخشی از رویکرد شرکت نفت و گاز پارس برای پاسخ‌گویی به نیازهای عملیاتی میدان‌های مشترک است.

فعالیت ۱۳ دکل حفاری در طرح‌های نفت و گاز پارس

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: با ورود این دکل، شمار دکل‌های حفاری مستقر در طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس از ۴ دستگاه در ابتدای کار دولت چهاردهم به ۱۳ دستگاه رسیده است که از این میان، ۳ دستگاه دکل دریایی جدید وارد آب‌های سرزمینی کشور شده‌اند.

دهقانی گفت: افزایش تعداد دکل‌های فعال در میدان‌های فراساحلی به معنای افزایش ظرفیت اجرایی برای تحقق برنامه‌های حفاری، تسریع عملیات توسعه‌ای و فراهم‌کردن امکان مدیریت هم‌زمان پروژه‌های متعدد در پهنه عملیاتی خلیج فارس است.

وی ادامه داد: شرکت نفت و گاز پارس در چارچوب برنامه‌های مصوب خود، توسعه ظرفیت حفاری و استفاده از تجهیزات به‌روز را با هدف پشتیبانی از تولید پایدار، توسعه میدان‌های مشترک و صیانت از منافع ملی دنبال می‌کند و ورود این دکل نیز در همین چهارچوب قابل ارزیابی است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به محل استقرار دکل جدید گفت: این دکل هم‌اکنون در میدان مشترک پارس جنوبی مستقر شده است و بر اساس برنامه‌های حفاری نگهداشت و افزایش توان تولید در این موقعیت به کار گرفته خواهد شد.

تقویت ناوگان حفاری؛ پشتوانه استمرار تولید و توسعه

دهقانی با تأکید بر نقش راهبردی میدان مشترک پارس جنوبی در تأمین بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور بیان کرد: در یک میدان عظیم و مشترک همچون پارس جنوبی، استمرار حفاری چاه‌های جدید از ارکان اصلی حفظ ظرفیت تولید و صیانت از سهم ایران از مخزن مشترک است.

وی افزود: شرکت نفت و گاز پارس بر اساس برنامه‌های ابلاغی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مجموعه‌ای از اقدام‌های به‌هم‌پیوسته در حوزه حفاری چاه‌های جدید، تعمیرات چاه‌ها، نگهداشت تولید، و توسعه و به‌کارگیری تجهیزات و فناوری‌های جدید را در دستور کار دارد تا ظرفیت عملیاتی کشور در خلیج فارس متناسب با الزام‌های توسعه میدان‌های مشترک تقویت شود.

کد مطلب 6952981
علی فروزانفر

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