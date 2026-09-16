صیدی: منابع ارزی مردم در اقتصاد رسوب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در آیین آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: کشور در شرایط مهم و خاصی قرار دارد و در این شرایط، به لطف الهی، ایرانیت و اسلامیت کشور در اوج خود قرار دارد و از دو جنگ سربلند بیرون آمده‌ایم.

وی افزود: در این شرایط خاص، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، عملیاتی جهادی و حداکثری برای تأمین به‌موقع مواد اولیه، انجام امور گمرکی، جلوگیری از کاهش ذخایر کالاهای اساسی و تداوم صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی انجام می‌دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه همین روند در حوزه بازارهای مالی نیز در جریان است، گفت: اگر قرار است کشور در برابر فشارهایی که به اقتصاد وارد می‌شود ایستادگی کند، بازارهای مالی نیز باید بتوانند به‌درستی، کارآمد و با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کنند.

صیدی ادامه داد: بازار پول و سرمایه همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و در موارد متعددی این هماهنگی و همکاری نتایج مشهود و مثبتی به همراه داشته است.

وی با اشاره به توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه و بازار پول تصریح کرد: این همکاری از طریق ابزارهای متنوع مالی در حال افزایش است و معرفی ابزارهای مالی برای ایجاد آرامش و ثبات در هر دو حوزه بازار پول و سرمایه دنبال می‌شود.

رئیس سازمان بورس افزود: توسعه این ابزارها در قالب برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «طرح رویش» در حال پیگیری است.

صیدی همچنین با اشاره به منابع ارزی کشور گفت: منابع ارزی ایران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز حداقل ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار بوده است.

وی با بیان اینکه کشوری با این حجم از صادرات و واردات، به‌طور طبیعی بخشی از منابع ارزی خود را در اختیار مردم دارد، اظهار کرد: بخشی از منابع ارزی کشور در دست مردم به‌طور طبیعی رسوب می‌کند و باید برای این منابع، ابزارهای مالی مناسب طراحی شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت منابع ارزی موجود در اقتصاد کمک کند و در همین چارچوب، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

صیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط فشار حداکثری بین‌المللی، علاوه بر نیروهای نظامی، دولت، بخش خصوصی و سایر دست‌اندرکاران اقتصادی نیز برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای کشور تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط باید همه بخش‌های اقتصاد از جمله بازارهای مالی بتوانند وظایف خود را به‌صورت کارآمد انجام دهند و ظرفیت‌های موجود برای حفظ ثبات اقتصادی و تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.

صیدی با اشاره به برنامه بازار سرمایه برای توسعه ابزارهای ارزی اظهار کرد: یکی از ابزارهای طرح «رویش»، صندوق‌های ارزی است و هر کدام از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طیفی از متقاضیان سرمایه‌گذاری را به خود جذب کرده‌اند و صندوق‌های ارزی نیز یکی از این ابزارها هستند.

وی با اشاره به همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی افزود: بازار پول و سرمایه همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و تلاش شده است تصمیم‌ها بدون مشورت، همکاری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط اتخاذ نشود. این همکاری تاکنون در موارد متعددی از جمله موضوع سکه و ذخایر طلای بانک مرکزی نتایج خود را نشان داده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در صندوق‌های با درآمد ثابت نیز بخش مهمی از دارایی‌ها به سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده و ابزارهای مشابه اختصاص پیدا کرده و این همکاری به‌ویژه از مسیر معرفی ابزارهای جدید مالی در حال توسعه است.

صندوق ارزی؛ ابزار جذب منابع ارزی راکد

صیدی با اشاره به برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و طرح «رویش» گفت: یکی از محورهای این برنامه، فعال‌سازی ثروت‌های راکد و ارزش‌آفرین کشور است و صندوق ارزی نیز در همین چارچوب تعریف شده است.

وی اظهار کرد: حتی در شرایط تحریمی، منابع حاصل از صادرات نفت، مشتقات نفتی، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها در اقتصاد جریان دارد و حجم تجارت خارجی کشور نیز در سال‌های مختلف بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.

رئیس سازمان بورس افزود: کشوری با این حجم از صادرات و واردات، به‌طور طبیعی بخشی از دارایی‌های خود را در اختیار بنگاه‌ها و مردم دارد که ممکن است به‌صورت راکد باقی بماند. درباره میزان دقیق ارز نگهداری‌شده توسط مردم برآورد مشخصی وجود ندارد، اما می‌توان با استفاده از شاخص‌های مختلف، حجم این منابع را ارزیابی کرد.

صیدی ادامه داد: بخشی از ارز در بانک‌ها قرار دارد و بخشی نیز ممکن است در اختیار اشخاص، صندوق‌های امانات یا به‌صورت نقدی نگهداری شود. یکی از ابزارهایی که برای جذب این منابع تعریف شده، صندوق ارزی است.

وی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: در این قانون نیز بخشی به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ارزی اختصاص دارد و در این حوزه، بازار سرمایه و بانک مرکزی نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیت‌های قانونی، علاقه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار به تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز در شکل‌گیری صندوق‌های ارزی مؤثر بوده است؛ همان‌طور که در گذشته با راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی، کالایی و اهرمی، گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود جذب این ابزارها شدند.

دومین صندوق ارزی تا دو هفته آینده

صیدی با قدردانی از همکاری بانک مرکزی برای صدور مجوز صندوق‌های ارزی گفت: از آقای دکتر همتی بابت صدور مجوز عرضه صندوق‌های ارزی تشکر می‌کنم؛ زیرا با توجه به ریسک‌ها و ابعاد مختلف این ابزار، همکاری بانک مرکزی برای راه‌اندازی آن اهمیت زیادی داشت.

وی افزود: نخستین مجوزها صادر شده و بانک ملت نیز به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو توانست این کار را زودتر به سرانجام برساند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: دومین صندوق ارزی نیز تا دو هفته آینده پذیره‌نویسی خواهد شد و این تازه شروع کار است. در پاییز و زمستان مجوز چند صندوق ارزی دیگر نیز صادر خواهد شد.

حرکت از صندوق‌های ارزی به سمت تأمین مالی پروژه‌ها

صیدی با تشریح برنامه سازمان بورس برای مرحله بعدی توسعه صندوق‌های ارزی گفت: برنامه ما این است که از مسیر صندوق‌ها به سمت تأمین مالی پروژه‌های ارزی حرکت کنیم.

وی افزود: با بزرگ‌تر شدن حجم صندوق‌ها و متنوع‌تر شدن دارایی‌های آنها، می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های مهم و دارای توجیه اقتصادی استفاده کرد.

رئیس سازمان بورس به برخی پروژه‌های دارای درآمد ارزی اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی مانند فشارافزایی میدان‌های گازی، توسعه برخی میدان‌های نفتی و گازی مشترک، طرح‌های بخش معدن و پروژه‌های پتروشیمی می‌توانند از جمله پروژه‌هایی باشند که ظرفیت استفاده از تأمین مالی ارزی را دارند.

صیدی ادامه داد: در بخش معدن نیز پروژه‌های اساسی متعددی در حوزه فلزات و مواد معدنی وجود دارد که کشور در آنها مزیت رقابتی دارد و می‌توان برای تأمین مالی این پروژه‌ها از ظرفیت صندوق‌های پروژه ارزی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: بنابراین باید از صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی به سمت صندوق‌های پروژه‌های ارزی حرکت کنیم و زمینه این کار نیز فراهم شده است.

انتشار اوراق سلف ارزی در دستور کار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از آغاز اقدامات برای توسعه اوراق ارزی خبر داد و گفت: بورس کالا کار روی عرضه و انتشار اوراق سلف ارزی را آغاز کرده است.

صیدی افزود: با همراهی بانک مرکزی، به‌زودی صندوق‌های ارزی می‌توانند اوراق سلف ارزی را نیز به دارایی‌های خود اضافه کنند.

وی با اشاره به تجربه انتشار اوراق ارزی توسط بانک ملت گفت: بانک ملت پیش از این نیز در زمینه انتشار اوراق ارزی برای پروژه‌های بزرگ فعالیت کرده و این ظرفیت می‌تواند برای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی مناسبی دارند، توسعه پیدا کند.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: هدف این است که با توسعه صندوق‌های ارزی و سپس راه‌اندازی صندوق‌های پروژه ارزی، منابع مالی به سمت پروژه‌های بزرگ، به‌ویژه پروژه‌هایی که درآمد ارزی دارند، هدایت شود.

صیدی با اشاره به نیازهای ارزی بخش تولید گفت: از یک سو توسعه این ابزارها می‌تواند به افزایش تجارت و تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور کمک کند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به منابع ارزی نیاز دارند و برخی صنایع از جمله صنعت داروسازی نیز وابستگی‌هایی به واردات مواد اولیه دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این حرکت به‌عنوان نمادی از تحول در بخش ارزی کشور مورد توجه قرار گیرد و نهادهای مالی نیز حداکثر ظرفیت خود را برای توسعه این ابزارها به کار بگیرند.