به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نجاتی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۰ امروز یک فروند ایرباس A330 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با رجیستر EP-IJD که از استانبول به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در حال پرواز بود، بهدنبال بروز نقص فنی شرایط اضطراری اعلام کرد.
وی افزود: پس از اعلام وضعیت اضطراری، خلبان مسیر پرواز را تغییر داد و هواپیما در فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز به سلامت فرود آمد.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی تبریز با تأکید بر سلامت کامل مسافران این پرواز گفت: پس از فرود هواپیما، تمامی مسافران به سالن ترانزیت فرودگاه منتقل شدند و در شرایط ایمن قرار دارند.
نجاتی ادامه داد: برای انتقال مسافران به مقصد نهایی، هماهنگیهای لازم برای اعزام هواپیمای جایگزین انجام شده است و این هواپیما قرار است حدود دو ساعت پس از فرود پرواز اضطراری به فرودگاه تبریز اعزام شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از ورود هواپیمای جایگزین، مسافران پرواز استانبول-تهران به فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) منتقل خواهند شد.
به گفته مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی تبریز، فرود اضطراری این هواپیما در پی نقص فنی انجام شده و تمامی مسافران آن در سلامت کامل هستند.
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