پیرصالحی: نظارت چند سازمانی بر صنعت باید برچیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی اظهار کرد: در زمینه تعامل سازمان غذا و دارو با سازمان ملی استاندارد تلاشهای زیادی انجام شده و تفاهمنامهای در سطح وزیر بهداشت و رئیس سازمان ملی استاندارد به امضا رسیده است.
وی افزود: جلسات اجرایی این تفاهمنامه در حال برگزاری است تا نحوه نمونهبرداری، مسئولیت هر یک از دو دستگاه و نحوه پذیرش نتایج مشخص شود و فرآیندهای نظارتی به شکل هماهنگ انجام شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: صنعت نباید برای یک موضوع تحت نظارت چند سازمان قرار گیرد. در برخی موارد سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی و در حوزههای خاص سازمان انرژی اتمی نیز در فرآیند نظارت ورود دارند.
پیرصالحی ادامه داد: باید به سمت پنجره واحد حرکت کنیم تا صنعت یکبار آزمایش و نمونهبرداری را انجام دهد و نتیجه آن مورد پذیرش دستگاههای ذیربط قرار گیرد. مسئله فقط هزینه نیست؛ زمان و تعدد مراجعات به دستگاههای مختلف نیز برای صنعت آزاردهنده و زمانبر است.
وی همچنین درباره مشکلات ثبت سفارش، افزود: این موضوع را پیگیری خواهم شد تا مشخص شود مشکل میان سامانه سازمان غذا و دارو و سامانه جامع تجارت از کجا ناشی میشود. اگر این مسئله در حوزه سازمان غذا و دارو باشد، برای رفع آن کمک خواهیم کرد تا فرآیند ثبت سفارش با مشکل مواجه نشود.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اجرای هماهنگ ضوابط در سراسر کشور گفت: هر ضابطهای که ابلاغ میشود باید در همه استانها به شکل یکسان اجرا شود تا صنایع در سراسر کشور از شرایط مشابه برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای یکسان قوانین، علاوه بر ایجاد شرایط عادلانه برای تولیدکنندگان، مانع از آن میشود که مجموعهای با دور زدن ضوابط، هم سلامت مردم را به مخاطره بیندازد و هم با کاهش هزینههای خود، رقابت نابرابری با سایر تولیدکنندگان ایجاد کند.
پیرصالحی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری صنعت و دولت گفت: اگر مواردی وجود دارد که با اصلاح فرآیندها، همکاری با اتاق بازرگانی و بدون آسیب به سلامت مردم میتوان آنها را تسهیل کرد، فعالان صنعت پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب اعلام کنند. سازمان غذا و دارو از این پیشنهادها استقبال میکند و تلاش خواهد کرد در کنار صنعت برای تسهیل امور قرار گیرد.
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