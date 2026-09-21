به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شرایط تیم ملی بسکتبال مردان ایران ماه‌ها پیش از آغاز بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، در نشست‌های تخصصی مرکز نظارت بر تیم‌های ملی بررسی و کسب مدال برنز برای این تیم پیش‌بینی شد.

بر اساس دو صورتجلسه مورخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ و ۳ خردادماه ۱۴۰۵، شرایط رقبا، میزان آمادگی ملی‌پوشان، عملکرد و ظرفیت فنی تیم و نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی‌ها با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون بسکتبال انجام و به امضای حاضران رسید.

در این فرآیند، با تعامل و تبادل اطلاعات با فدراسیون و کادر فنی، وضعیت تیم مثبت ارزیابی و اعزام بسکتبال به بازی‌ها و کسب مدال برنز برای این تیم پیش‌بینی شد.

به این ترتیب، بسکتبال مردان ایران بر اساس همین ارزیابی کارشناسی، در فهرست رشته‌های مدال‌آور کاروان ایران قرار گرفت و راهی بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا شد.

دو صورتجلسه رسمی این ارزیابی‌ها به‌عنوان مستندات این خبر منتشر می‌شود.