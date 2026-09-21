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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کمیته ملی المپیک: پیش‌بینی مدال برنز بسکتبال ماه‌ها پیش انجام شده بود

کمیته ملی المپیک: پیش‌بینی مدال برنز بسکتبال ماه‌ها پیش انجام شده بود

کمیته ملی المپیک تاکید دارد که این کمیته در مسیر بررسی وضعیت رشته ها برای بازی های آسیایی، پیش بینی مدال برنز بسکتبال را کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شرایط تیم ملی بسکتبال مردان ایران ماه‌ها پیش از آغاز بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، در نشست‌های تخصصی مرکز نظارت بر تیم‌های ملی بررسی و کسب مدال برنز برای این تیم پیش‌بینی شد.

بر اساس دو صورتجلسه مورخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ و ۳ خردادماه ۱۴۰۵، شرایط رقبا، میزان آمادگی ملی‌پوشان، عملکرد و ظرفیت فنی تیم و نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی‌ها با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون بسکتبال انجام و به امضای حاضران رسید.

در این فرآیند، با تعامل و تبادل اطلاعات با فدراسیون و کادر فنی، وضعیت تیم مثبت ارزیابی و اعزام بسکتبال به بازی‌ها و کسب مدال برنز برای این تیم پیش‌بینی شد.

به این ترتیب، بسکتبال مردان ایران بر اساس همین ارزیابی کارشناسی، در فهرست رشته‌های مدال‌آور کاروان ایران قرار گرفت و راهی بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا شد.

دو صورتجلسه رسمی این ارزیابی‌ها به‌عنوان مستندات این خبر منتشر می‌شود.

کمیته ملی المپیک: پیش‌بینی مدال برنز بسکتبال ماه‌ها پیش انجام شده بود

کمیته ملی المپیک: پیش‌بینی مدال برنز بسکتبال ماه‌ها پیش انجام شده بود

کد مطلب 6953673

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