۱۷۳ واحد صنعتی قزوین در جنگ اخیر آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشکری در هشتمین جلسه ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان قزوین که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای شرایط جنگی، بازدید از واحدهای صنعتی، بازار و اصناف استان به‌صورت روزانه انجام شد و تلاش کردیم ضمن رصد شرایط، نیازهای اساسی مردم و واحدهای تولیدی را شناسایی و برای تأمین اقلام ضروری اقدام کنیم.

وی افزود: در این مدت سپاه و بسیج نیز در کنار مجموعه مدیریتی استان حضور داشتند و استاندار قزوین و معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری نیز برای جلوگیری از قطع گاز واحدهای صنعتی و استمرار فعالیت تولیدکنندگان تلاش کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به آثار اقتصادی جنگ گفت: شرایط ایجادشده بر درآمدها و کسب‌وکارها تأثیر گذاشت و واحدهای صنعتی نیز از این شرایط آسیب دیدند.

لشکری ادامه داد: در جریان جنگ، هفت واحد صنعتی استان به‌طور کامل و ۱۰۰ درصد تخریب شدند و در مجموع ۱۷۳ واحد صنعتی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند که با اقدامات انجام‌شده، نخستین واحد صنعتی که به‌طور کامل تخریب شده بود، پس از چهار ماه بازسازی و احیا شد.

وی همچنین از بروز مشکلات برای واحدهای زنجیره پتروشیمی و فولادی خبر داد و گفت: حدود یک هزار و ۱۰۰ واحد مرتبط با بخش پتروشیمی و ۸۰۰ واحد در بخش فولادی با چالش‌هایی مواجه شدند که برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها اقدامات لازم انجام شد تا روند تولید متوقف نشود.

مدیرکل صمت استان قزوین با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر اصناف تصریح کرد: تلاش کردیم اقلام ضروری مردم به‌موقع تأمین شود و از تعدیل نیروی کار در واحدهای اقتصادی جلوگیری کنیم.

