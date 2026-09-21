۸ هزار نوآموز ایلامی راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند صبح دوشنبه در آیین جشن شکوفه ها در ایلام با اشاره به اینکه امروز بعد از هفت ماه وقفه در تعطیلی مراکز آموزشی، شاهد حضور دانشآموزان، اولیا و همکاران فرهنگی با شور و شوق خاصی در مدارس هستیم، اظهار داشت: این روز، روزی متفاوت برای دانشآموزان، اولیا، معلمان و متولیان حوزه تعلیم و تربیت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه جشن شکوفهها به دنبال تحقق این شعار است که توانا بود هر که دانا بود، تصریح کرد: امروز در سطح استان ایلام در قالب ۷۸۳ مدرسه ابتدایی، شاهد حضور ۸ هزار نوآموز هستیم که برای اولین بار به سنگر علم و دانش قدم گذاشتهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه تمام مقدمات کار برای بازگشایی مدارس در سطح استان فراهم شده است، خاطرنشان کرد: کتابهای درسی آماده توزیع و معلمان برای کلاسهای درس تأمین شدهاند و تجهیزات و امکانات لازم نیز فراهم شده است.
زینیوند در پایان با تأکید بر اینکه تلاش خواهیم کرد در کنار اولیا، مربیان، مدیران و معلمان عزیز، مهری متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم، گفت: با همکاری همه دستاندرکاران حوزه تعلیم و تربیت، شاهد سال تحصیلی پویا و بانشاط برای دانشآموزان استان خواهیم بود و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
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