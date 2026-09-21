حجت تقدیسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجمن‌های علمی دانشگاه‌های سراسر کشور در حال برگزاری است. مستحضر هستید که انجمن‌های علمی بستری مناسب برای فعال‌سازی دانشجویان در زمینه خلاقیت، نوآوری و مسئولیت‌پذیری هستند و اساتید مشاور نیز طبیعتاً یکی از ارکان اساسی این حوزه به شمار می‌روند.

وی افزود: ما در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز بر این باوریم که دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش، باید در توسعه استان، توسعه ملی و منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد. امیدواریم برگزاری این دوره سه‌روزه در استان اردبیل، باعث توانمندسازی و تبادل نظر اساتید دانشگاه‌ها شود و در نهایت به تقویت انجمن‌های علمی منجر گردد که نتیجه آن پرورش دانشجویان قوی و مسئولیت‌پذیر در سراسر کشور خواهد بود.

تقدیسی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد انجمن فعال در دانشگاه دارید، گفت: ما این افتخار را داریم که در طول یک سال گذشته نزدیک به ۳۵ انجمن علمی جدید را ساماندهی کرده‌ایم و اخیراً نیز انتخابات میانی این عزیزان را برگزار کرده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در آخرین جشنواره‌ها و رویدادهایی که در سطح وزارت برگزار شد، الحمدلله با تلاش همکاران استان اردبیل، این استان توانست در میان ۳۲ واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی رتبه دوم را کسب کند. من این موفقیت را تنها یک رتبه نمی‌دانم؛ بلکه تلاش همکاران در تمامی حوزه‌ها موجب رقم خوردن این اتفاق شده است.