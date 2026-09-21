به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، رجالی کم نظیر،فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی(قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، ضایعه‌ای سنگین و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و مکتب نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) است، عالمی که قریب به یک قرن از عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس، تربیت شاگردان و صیانت از میراث علمی و معرفتی تشیع سپری کرد و با برخورداری از دقت کم‌نظیر در فقاهت و ژرفای ممتاز در علوم حدیث، رجال و تراجم، جایگاهی ماندگار در تاریخ معاصر حوزه علمیه قم و فرهنگ اجتهادی شیعه از خود به یادگار نهاد.

آن فقید سعید، از برجسته‌ترین دانش‌آموختگان مکتب فقاهت معاصر و از معدود عالمانی بود که دقت اجتهادی، حافظه تاریخی، تتبع گسترده و احاطه کم‌نظیر بر رجال و اسناد را در منظومه‌ای منسجم از دانش و فضیلت گرد آورده بود، چنان‌که آثار تحقیقی و تصحیح‌های عالمانه ایشان و میراث گران‌سنگ علمی برجای‌مانده از آن بزرگوار، بخشی ارزشمند از حافظه علمی حوزه‌های شیعه را تشکیل می‌دهد و نام او را در شمار چهره‌های اثرگذار در احیای میراث حدیثی و رجالی و تعمیق مبانی فقاهت ماندگار خواهد ساخت.

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(رحمت الله علیه) در کنار مرتبه بلند علمی و مقام مرجعیت، از آن عالمانی بود که علم در سلوک و شخصیتش از صورت دانشِ انباشته فراتر رفته و به حکمت، وقار، تواضع و معنویت پیوند خورده بود؛ میراثی که ارزش آن تنها در کتاب‌ها و تقریرات و آثار علمی باقی‌مانده از ایشان خلاصه نمی‌شود، بلکه در نسلی از شاگردان و اهل علمی که از محضر آن فقیه فرزانه بهره برده‌اند و در سنت علمی حوزه، راه او را ادامه خواهند داد، استمرار خواهد یافت.

اینجانب این فقدان جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب ، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه بیت مکرم و خاندان محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی