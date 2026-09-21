به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن «هفته هنری بسیج» و سالروز صدور پیام بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به هنرمندان در سال ۱۳۶۷ صبح امروز ۳۰ شهریور مراسم گرامیداشتی به مناسبت روز بسیج هنرمندان کشور در حسینیه جماران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور تعدادی از مدیران و هنرمندان حوزه های مختلف هنری برگزار شد، برنامه های مختلفی پیش روی حاضران در برنامه قرار گرفت.

در ابتدای این برنامه و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشورمان نماهنگی از حضور رزمندگان دوران هشت ساله دفاع مقدس در حسینیه جماران با صدای شهید سید مرتضی آوینی پخش شد.

حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مجموعه گفت: تغییراتی در رابطه با برنامه های سازمان بسیج هنرمندان انجام داده بودیم اما ایام جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید انقلاب و ایام سوگواری رهبر معظم انقلاب اسلامی، این برنامه ها را به تاخیر انداخت اما از امروز به مناسبت «هفته هنری بسیج» برنامه هایی را انجام خواهیم داد که یکی از آنها جایزه ویژه ای در حوزه فعالیت هنرمندان بسیجی است و امیدوارم بتوانیم این برنامه‌ها را در قالب رویدادهای ۱۰ روزه برگزار کنیم.

تلاش برای توسعه هنر انقلابی و هنر متعهد

وی ضمن گرامیداشت «هفته هنری بسیج» افزود: ما در راستای عمل به پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) خطاب به هنرمندان در سال ۶۷ که توسط رهبر شهیدمان ادامه پیدا کرد و به فضل پروردگار با رهنمودهای رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی خامنه‌ای با قدرت پیش می‌رود تلاش خود را انجام می دهیم تا بتوانیم در راه توسعه هنر انقلابی و هنر متعهد فعالیت هایی را با همراهی هنرمندان عزیزمان انجام دهیم.

پس از پخش کلیپی از فعالیت های سازمان بسیج هنرمندان در ماه های گذشته، مراسم رونمایی نمادین از پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) با قرائت امیر امیری هنرمند تئاتر انقلاب برگزار شد. علیرضا قزوه شاعر پیشکسوت انقلاب نیز ضمن گرامیداشت روح بلند مرتبه حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و آیت الله سید احمد خمینی قطعه شعری را در تجلیل و نکوداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرائت کرد.

قزوه در ادامه عنوان کرد: یکی از صحبت های رهبر شهید این بود که می گفتند شما شاعران باید منظومه ها در تجلیل امام راحل خلق کنید. ایشان همواره از ما کارهای بزرگ می خواستند و تاکید داشتند چنین رویکردی در جان و روح شاعران انقلاب باشد. من هم امیدوارم بسیج هنرمندان در این شرایط رویکرد جدی داشته باشد کما اینکه امروز ادبیات ما هم باید تغییر کند و ما بر اساس انتظارات بیشتری که در این مسیر هست باید در مدار و مسیر بزرگ‌تری حرکت کنیم.

وی افزود: امروز دیگر مانند دوران ابتدای انقلاب اسلامی زمان آزاد کردن نارنجک نیست، امروز وقتی موشک ها و هایپرسونیک ها حرف اول را می زنند، وقتی برخی ها می‌خواهند جنایات دوران پهلوی را سفیدشویی کنند، ما باید مسیرمان را جدی تر بزرگ تر و با تغییر ادامه دهیم.

این شاعر با اشاره به حضور پادشاهان ایران در طول تاریخ تصریح کرد : ما ۴۰۰ پادشاه بزرگ داشتیم که به معنای واقعی نقش اساسی در توسعه ایران داشتند اما بسیاری به واسطه پول های کثیف رسانه های بیگانه، مشغول تبلیغ برای این پدر و پسر نالایق دوران پهلوی هستند. خیانت های اینها را باید فریاد زد که خاک این کشور را دادند اما ما رهبری داریم که به واسطه حضورش و رزمندگان ایران عزیزمان خرمشهر را آزاد کرد و اجازه نداد یک وجب از خاک ایران جدا شود.

وی در پایان تصریح کرد: امروز وقت دفاع از آرمان ها و انجام کارهای بزرگ و بین المللی است و شما هنرمندان باید دفاع کنید. من دیگر امیدی به خیلی جاها ندارم اما بسیج هنرمندان می تواند با تفکر بسیجی کارهای بزرگ کند.

رونمایی از نقاشی چهره هنرمند شاخص سال ۱۴۰۵ شهید پوریا شهبازی و تجلیل از خانواده این شهید در حضور حسین مسافرآستانه، رضا مهدوی، حبیب الله بهمنی و محمد گلریز بخش دیگری از مراسم بود.

پدر شهید شهبازی که خود از هنرمندان عرصه تئاتر انقلاب و دفاع مقدس است پس از برگزاری این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران برنامه گفت: به اعتقاد من مزد شهادت پوریا خوب داده شد. او به همه می گفت دورتان بگردم و امروز من دور شما می گردم.

حسین اسرافیلی شاعر پیشکسوت انقلاب هم در ادامه مراسم چند رباعی را در رثای امام شهید قرائت کرد.

اگر تاکید امام راحل نبود، هنر از بین می‌رفت

محمد گلریز خواننده موسیقی انقلاب هم در بخش دیگری از این مراسم گفت: واقعا می توان گفت حضرت امام خمینی (ره) خدمت بسیار زیادی به هنر ما کرد و اگر تاکید ایشان روی هنر نبود معلوم نبود ما الان در چه شرایطی بودیم.

وی ضمن بیان خاطراتی از دیدار تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی انقلاب در سال ۱۳۵۹ با بنیانگذار انقلاب اسلامی توضیح داد: بنده توفیق این را داشتم در همان ایام همراه با مرحوم احمدعلی راغب، شهید مجید حدادعادل، جناب مجتبی میرزاده و مرحوم حمید سبزواری به بهانه تولید سرودهای انقلابی و سرود شهید مطهری خدمت حضرت امام (ره) برسیم. آن موقع حضرت امام (ره) در محله دربند سکونت داشتند. وقتی به منزل رسیدیم مرحوم حاج احمدآقا در طبقه پایین با ما صحبت کردند و گفتند؛ امام کتابی نوشته اند که در بیست صفحه از آن در رابطه با موسیقی حرف زده‌اند و جمله کلیدی گفته‌اند که شما هنرمندان سعی کنید آهنگ هایی بسازید که همه سلیقه ها خوششان بیاید. پس از این فرمایشات حاج احمدآقا بود که به طبقه بالا رفتیم و دیدیم حضرت امام با لباسی ساده در اتاقی بزرگ نشسته اند. ما هم تا آن زمان امام (ره) را ندیده بودیم و وقتی با ایشان مواجه شدیم مبهوت چهره نورانی ایشان بودیم و بسیار ممنون بنیانگذار انقلاب شدیم که با فرمایشات ارزشمندشان تنها کسی بودند که از موسیقی حماسی دفاع کردند.

گلریز ادامه داد: وقتی هنرمندان توسط حاج احمد معرفی شدند، رفتیم دست امام (ره) را بوسیدیم. اما من یک بار دیگر برگشتم و دیدم امام (ره) دستشان را بالا گرفتند و فرمودند: خدا شما را در پناه اسلام حفظ کند و به اعتقاد این تاکید ایشان بود که چنین آثار ارزشمندی در دوران دفاع مقدس ساخته و دست هنرمندان در این زمینه باز شد.

این خواننده بعد از اجرای چند قطعه موسیقایی بود که تصریح کرد: رهبر شهیدمان همواره تاکید داشتند رمز پیروزی، اتحاد است و در ادامه رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی هم فرمودند؛ اتحاد، انسجام، مقاومت و حضور عناصری هستند که باعث می شوند در مقابله با دشمن پیروزی شویم.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در شرایطی که مردم ۲۰۰ روز است در میدان هستند اما تعدادی از هنرمندان ما در میدان نیستند و من از این هنرمندان و مسئولان می پرسم چرا نمی‌آیید؟ از مدیران می خواهم در برابر چنین سکوتی واکنش نشان دهند. ما در این چند روزی که در میدان هستیم، وقتی می‌خوانیم، واقعا از شور و شعور مردم در حیرت می مانیم. این نکات درد دلی بود که دوست داشتم در این مراسم به آن اشاره داشته باشم.

همچنین حجت الحق حسینی استاد نجوم و کیهان شناسی و عضو شورای سیاستگذاری دومین رویداد وعده صادق سازمان بسیج هنرمندان هم در بخش دیگری از مراسم به ارائه سخنانی در رابطه با نقش امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی با تکیه بر موضوعات معرفتی و فقهی و همچنین نقش هنر در حوزه های اندیشه ای و انسانی پرداخت.

در بخش بعدی برنامه هم در حضور تعدادی از هنرمندان احکام زینب احمدی دبیر جشنواره باهنران، محمود فرهنگ دبیر هفدهمین جشنواره تئاتر بسیج، مجتبی قانونی دبیر دوسالانه خوشنویسی و هنرهای تجسمی بسیج به آنان اهدا شد.

مالک حدپور سراج بازیگر پیشکسوت تئاتر انقلاب نیز نوحه معروف «ممد نبودی» را خواند و گفت: سال ۶۰ بود که در حسینیه جماران نشسته بودم و وقتی امروز به اینجا آمدم حالم با آن روز گره خورد. همه ما وقتی با خانواده در آبادان بودیم مهم حضور بود نه اینکه همه اسلحه به دست باشیم و من تا سال ۶۴ در آبادان بودم. ما با جنگ زندگی کردیم و حالا هم همین است. مهم حضور است که اکنون در میدان و خیابان هستیم و من با افتخار می گویم که هر شب در خیابان هستم. اینها را برای تشویق نمی گویم بلکه می گویم چون تکلیف است.