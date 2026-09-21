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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۰

کشف ۳.۳۶ تن آرد قاچاق در سمنان؛ متهم حین تخلیه بار دستگیر شد

کشف ۳.۳۶ تن آرد قاچاق در سمنان؛ متهم حین تخلیه بار دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از کشف سه هزار و ۳۶۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم هنگام تخلیه آرد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ این شهر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی متوجه مورد مشکوک در حوزه آرد و نان شدند.

وی ادامه داد: ماجرا حاکی از این بود که فردی آرد را خارج از شبکه توزیع به فروش می‌رساند که پلیس با زیر نظر گرفتن این متهم متوجه صحت جریان شد.

فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: در نهایت متهم هنگام تخلیه آرد شناسایی و دستگیر و همچنین خودرو او نیز که حاوی آرد بود، توقیف شد.

عرب میزان آرد کشف شده را سه تن و ۳۶۰ کیلوگرم عنوان کرد و یادآور شد: ارزش این محموله یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

وی خاطر نشان کرد: پلیس با نظارت و بررسی در حوزه های مختلف به ویژه اصناف با اخلال گران چرخه توزیع کالاهای اساسی و کسانی که امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازند، برخورد می کند.

کد مطلب 6953372

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